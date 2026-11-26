La comunidad católica de Catamarca vivirá este sábado 28 de noviembre una celebración especial con la profesión perpetua de María Magdalena Castro Carrizo, quien realizará su consagración definitiva como integrante del Instituto Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret. La ceremonia se llevará a cabo a las 20.00 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde se celebrará la Santa Misa en la que la catamarqueña sellará su entrega permanente a Dios.

María Magdalena es oriunda de San Fernando del Valle de Catamarca, más precisamente del barrio Villa Eumelia, y pertenece a la comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Por ese motivo, la celebración tendrá lugar en la sede de esta comunidad religiosa, ubicada en calle 1 de Mayo 1252, frente a la plaza 25 de Agosto.

El acontecimiento representa un momento significativo en su trayectoria como consagrada, luego de transitar una etapa de votos temporales dentro del Instituto Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret. La profesión perpetua constituye el paso mediante el cual expresará de manera definitiva su decisión de entregar su vida a Dios, profundizando un compromiso que, según sus propias palabras, nació a partir de una experiencia de fe y de un llamado vocacional.

A pocos días de esta celebración, María Magdalena compartió sus sentimientos y el significado que tiene para ella llegar a esta instancia. En su testimonio, explicó que actualmente se encuentra viviendo su realidad como consagrada de votos temporales y que se encamina hacia la consagración perpetua.

"Hoy, en mi realidad como consagrada de votos temporales en el Instituto Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret, me encamino hacia mi consagración perpetua", expresó al referirse al momento que está por vivir.

Un llamado que nació frente al Sagrario

Al recordar el origen de su vocación, María Magdalena explicó que su camino de consagración comenzó durante un retiro vocacional, en una experiencia que definió como una gracia de Dios y que marcó profundamente su vida espiritual.

Según relató, fue precisamente frente al Sagrario donde despertó en ella un amor que, con el paso del tiempo, se transformaría en el fundamento de su decisión de consagrarse.

"Mi vocación nace en un retiro vocacional, que por gracia de Dios, estando frente al Sagrario, despierta en mí un gran amor que perdurará para siempre", manifestó. En su testimonio, también destacó la dimensión que adquiere esta profesión perpetua dentro de su historia personal y espiritual. Para ella, el paso que dará este sábado significa unir toda su existencia a 'Solo Jesús Solo', una expresión que identifica el sentido profundo de su entrega y de su compromiso con la vida consagrada.

La decisión, según explicó, es el resultado de una espera prolongada y de un proceso personal que fue madurando durante muchos años. No se trata solamente de concretar un deseo individual, sino de responder a una convocatoria espiritual que reconoce como proveniente de Dios.

"Esto significa dar un paso de gran importancia al unir todo mi ser a 'Solo Jesús Solo', lo que esperé muchos años de mi vida para entregarme totalmente a Dios", señaló.

Entregar la vida entera para vivir sólo para Dios

En otro tramo de su mensaje, María Magdalena profundizó sobre la dimensión espiritual de la consagración que realizará, haciendo hincapié en que su decisión no responde únicamente a un sentimiento o a una aspiración personal, sino a la respuesta consciente a un llamado que desea asumir para siempre.

"Hoy no es sólo un deseo que nace en mi corazón, es la respuesta a un llamado que Él me hizo y que quiero sellar para siempre, entregándole mi vida entera, mi tiempo, mis fuerzas y mi amor, para vivir sólo para Él y en Él", afirmó. La expresión sintetiza el sentido que la futura misionera eucarística seglar atribuye a su profesión perpetua. La entrega que realizará comprende la totalidad de su existencia y supone asumir de manera permanente el compromiso de vivir de acuerdo con la espiritualidad del instituto al que pertenece.

En ese contexto, la celebración del sábado tendrá también un significado comunitario. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, espacio en el que María Magdalena desarrolla su pertenencia religiosa, será el lugar donde familiares, integrantes de la comunidad y fieles podrán acompañarla en este momento.

Por este motivo, se invitó a toda la comunidad a participar de la celebración eucarística y dar gracias a Dios por este don de entrega y amor en la persona de María Magdalena.

Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret

El Instituto Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret, al que pertenece María Magdalena Castro Carrizo, fue fundado en 1933 y está vinculado a la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret.

Su propuesta apostólica se desarrolla en los propios ambientes familiares, sociales y profesionales de sus integrantes, además de contemplar la participación en la UNER, en sus distintas ramas de adultos, jóvenes y niños, y en la pastoral parroquial y diocesana.

Entre las actividades mediante las cuales llevan adelante su misión se encuentran la catequesis, la animación litúrgica y las acciones caritativas. Estas tareas forman parte de un trabajo orientado a transmitir el mensaje y la experiencia de la Eucaristía en los distintos espacios de la vida cotidiana.

Una de las características particulares de las Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret es que son consagradas a Dios sin vivir en comunidad. Su vocación se desarrolla en medio de las actividades y responsabilidades propias de cada persona, desde donde son llamadas a dar testimonio de la vida que brota de la Eucaristía.

La espiritualidad del instituto propone ser sal, luz y fermento en medio del mundo, llevando el compromiso religioso a los ámbitos donde sus integrantes desarrollan sus actividades habituales.

Desde sus propios espacios familiares y laborales, las misioneras buscan propiciar el sentido comunitario y fraterno. Para ello promueven encuentros de grupos, convivencias y distintas acciones pastorales, con el propósito de fomentar una auténtica amistad y ayudar a crecer en el amor a Dios y al prójimo.

María como modelo para tender puentes entre los hermanos

La identidad espiritual de las Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret también encuentra una referencia central en María, reconocida como Madre, Maestra y Modelo.

A partir de esa referencia, las integrantes del instituto buscan tender puentes entre los hermanos y acercarse a quienes necesitan la Vida para comunicársela. Esta orientación expresa una manera de entender la consagración que vincula inseparablemente el amor a Dios con el compromiso hacia los demás.

En particular, la misión pone especial atención en quienes se encuentran más abandonados, entendiendo que el servicio y la cercanía con el prójimo forman parte esencial de la vivencia eucarística. En ese sentido, el instituto sostiene que el amor a los hermanos, especialmente a los más abandonados, es inseparable del amor a Dios y a la Eucaristía. Esta concepción atraviesa las distintas actividades apostólicas que desarrollan sus integrantes en los ámbitos familiares, sociales, profesionales y pastorales.