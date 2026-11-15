Restablecen la circulación en el puente de La Puntilla tras la crecida del río

El tránsito volvió a habilitarse en el sector del puente La Puntilla, sobre la Ruta Provincial N.º 46, en la ciudad de Belén, luego de la interrupción que se había producido como consecuencia de las crecidas del río.

La información fue comunicada por Vialidad Provincial, organismo que informó que nuevamente quedó habilitado el desvío alternativo dispuesto en ese tramo de la ruta, permitiendo restablecer la circulación para los vehículos que necesitan transitar por la zona. La interrupción había sido necesaria debido a las condiciones generadas por el aumento del caudal del río, que afectaron la circulación en el sector y obligaron a suspender el tránsito por el paso correspondiente.

Una vez superada esa situación, se logró habilitar nuevamente el recorrido alternativo, de manera que los conductores puedan continuar transitando por la Ruta Provincial N.º 46 a la altura del puente La Puntilla.

El restablecimiento de la circulación constituye una novedad importante para quienes utilizan habitualmente este tramo vial en Belén, especialmente después de la interrupción ocasionada por las condiciones del río.

Las crecidas del río habían obligado a interrumpir la circulación

De acuerdo con lo informado por Vialidad Provincial, la suspensión del tránsito estuvo directamente relacionada con las crecidas del río, un fenómeno que condicionó la posibilidad de mantener habilitado el paso en el sector del puente La Puntilla.

Ante esa situación, fue necesario interrumpir la circulación mientras se presentaban las condiciones que impedían mantener el tránsito con normalidad.

La habilitación del desvío alternativo permitió recuperar la conexión vehicular en ese punto de la Ruta Provincial N.º 46. La información oficial confirmó que el paso alternativo volvió a estar disponible luego de las tareas y las medidas necesarias para restablecer la circulación.

En este sentido, el organismo provincial comunicó que los vehículos pueden volver a transitar por el sector utilizando el recorrido habilitado, aunque remarcó la importancia de mantener las medidas de prevención durante el desplazamiento.

El anuncio se refiere específicamente a la reapertura del desvío alternativo ubicado a la altura del puente La Puntilla, en la ciudad de Belén, después de la interrupción provocada por la crecida del río.

Piden circular con precaución

A pesar de la habilitación del paso alternativo, Vialidad Provincial solicitó a los conductores adoptar medidas de precaución al circular por el sector.

El organismo hizo especial hincapié en la necesidad de reducir la velocidad y prestar atención a las indicaciones del personal vial que se encuentre trabajando en la zona.

Las recomendaciones difundidas son las siguientes:

Circular con precaución al atravesar el sector del puente La Puntilla.

Reducir la velocidad durante el desplazamiento por el paso alternativo.

Respetar las indicaciones del personal vial dispuesto en la zona.

Estas medidas buscan ordenar la circulación en el tramo habilitado y favorecer un tránsito seguro para quienes utilizan el desvío.