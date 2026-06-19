"Caudillas", un homenaje a mujeres latinoamericanas en Casa de la Puna

Este sábado a las 12.30 horas, en Casa de la Puna, se presentará el recital histórico "Caudillas", una propuesta artística que reúne música y poesía en un homenaje profundo a mujeres que abrieron camino en la historia de Latinoamérica.

La obra está protagonizada por Pía Cabral y Natalia Torres, quienes dan forma a un recorrido escénico y sonoro centrado en las mujeres invisibilizadas por la historia oficial de la región, pero cuya huella permanece viva en la memoria colectiva de los pueblos y en las luchas contemporáneas por la justicia social y la igualdad.

El proyecto se presenta como una construcción simbólica sobre las "Caudillas de ayer y hoy", entendidas no solo como figuras históricas, sino también como las caudillas cotidianas, mujeres que desde sus oficios, su vínculo con la tierra y su valentía sostuvieron —y sostienen— gran parte de la historia cultural de sus comunidades.

En palabras de sus creadoras:

"Caudillas es un homenaje a todas las mujeres que desde el día a día luchamos en condiciones desiguales por una realidad más justa y amorosa".

Música, poesía y memoria de mujeres que hicieron historia

El recital combina la escritura poética de Pía Cabral, poeta catamarqueña, con la interpretación musical de Natalia Torres, artista especializada en música popular que acompaña la obra en piano y voz.

El repertorio propone un viaje por historias silenciadas, recuperando figuras y relatos que han sido relegados por la historia oficial, entre ellos:

Eulalia Ares , reconocida como la primera Gobernadora del país.

, reconocida como la primera Gobernadora del país. Victoria Romero , montonera.

, montonera. Martina Chapanay , figura de resistencia y lucha.

, figura de resistencia y lucha. Mujeres rurales y maestras, como parte fundamental del entramado social y educativo.

Un espacio especial dedicado a las teleras catamarqueñas, con el rescate de la obra "Telera catamarqueña", de Kike y René Sánchez vera.

En este entramado de voces, la obra también incorpora poemas interpretados por Pía Cabral, entre los que se destaca un fragmento especialmente guionado para el espectáculo:

"Su pueblo le decía Juanacha / Juana Juanacha emancipada y emancipadora / Juanacha coronela y mariscala / Mestiza de quichua hablar, amazona / Juana de hijos muertos y marido degollado / Juana la olvidada de muerte pobre".

Este pasaje condensa la potencia narrativa de la obra, que se apoya en la poesía como herramienta de rescate histórico y de reconstrucción simbólica de figuras femeninas relegadas.

Un mapa de voces contemporáneas y consagradas

"Caudillas" no se limita al rescate histórico, sino que también abre un espacio a la producción cultural actual, integrando obras de poetas, compositoras y compositores contemporáneos, junto con autores ya consagrados del país.

Entre ellos se mencionan:

Leticia Aranda

Gloria de la Vega

Alejandra Díaz

Francisco Avendaño

Ana Emilia Lahitte

Esta selección propone una apertura hacia las voces actuales de la creación literaria y musical, consolidando un diálogo entre generaciones de artistas y territorios.

Trayectoria de la obra y recorridos recientes

El recorrido de "Caudillas" comenzó en abril de 2025 en Santiago del Estero, donde fue presentado por primera vez con Pía Cabral y la cantante fueguina Casiana Torres.

Posteriormente, en mayo de 2026, se realizó una versión corta en Catamarca, en el marco de la muestra "Aquí Estamos", organizada por Eulalias / Comunicadoras Feministas catamarqueñas y la Red Federal de Comunicadoras y Periodistas de Argentina.

Estas presentaciones previas consolidan un proceso artístico en construcción, que combina investigación poética, memoria histórica y performance musical.

Nueva función y acceso al público

Este sábado al mediodía se presenta una nueva oportunidad para el público de asistir a este recital histórico en Casa de la Puna, con una propuesta que entrelaza arte, memoria y reivindicación de las mujeres en la historia latinoamericana.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8000 y pueden adquirirse a través de los siguientes contactos:

3834771389

3934643610

En su conjunto, "Caudillas" se erige como una obra que no solo recupera relatos del pasado, sino que los enlaza con las luchas presentes, construyendo un puente entre historia, poesía y resistencia cultural.