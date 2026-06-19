Eclipse solar más largo del siglo: ¿cuándo será y cuánto durará?

Los fenómenos astronómicos suelen despertar una enorme expectativa entre científicos, aficionados y observadores de todo el mundo. Sin embargo, algunos eventos trascienden el interés habitual y adquieren una relevancia especial por sus características excepcionales. Ese será el caso del eclipse solar total previsto para el 2 de agosto de 2027, considerado por especialistas como el eclipse más largo del siglo XXI observado desde tierra firme.

La expectativa que genera este acontecimiento no solo está relacionada con la magnitud visual del fenómeno, sino también con su duración y extensión geográfica. Durante esa jornada, amplias regiones del planeta experimentarán un escenario poco frecuente: en pleno día, la Luna cubrirá completamente al Sol y provocará una oscuridad temporal que transformará el paisaje durante varios minutos.

Según un informe publicado por The Economic Times, el fenómeno alcanzará su punto máximo cuando el Sol quede totalmente oculto durante aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, una duración que lo convierte en un acontecimiento sin precedentes dentro del presente siglo.

Un eclipse que superará a otros fenómenos recientes

La duración prevista para este eclipse lo distingue claramente de otros eventos similares registrados en los últimos años. Como referencia, el eclipse solar del 8 de abril de 2024, visible en gran parte de Norteamérica, alcanzó una duración máxima de 4 minutos y 28 segundos. Aunque aquel fenómeno generó una enorme atención internacional, la totalidad prevista para agosto de 2027 será considerablemente más prolongada.

Esta diferencia temporal representa uno de los principales factores que explican el interés que ya despierta el evento entre observadores y especialistas de distintas partes del mundo.

De acuerdo con el informe citado, los expertos consideran que la totalidad del eclipse del 2 de agosto de 2027 no será sorpresiva, ya que las condiciones astronómicas que la producirán han sido estudiadas y permiten anticipar con precisión sus características principales.

La alineación perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol

La singularidad de este eclipse tiene una explicación astronómica muy precisa. El fenómeno será posible gracias a una alineación casi perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol, una condición que permitirá que el satélite natural bloquee completamente la luz solar durante un tiempo excepcionalmente prolongado.

Debido a la órbita elíptica de la Luna, esta se encontrará relativamente más cerca de la Tierra durante ese momento. Esa proximidad hará posible que el disco lunar cubra completamente al Sol y proyecte una enorme sombra sobre la superficie terrestre. Según los datos difundidos, dicha sombra tendrá aproximadamente:

258 kilómetros de ancho.

15.227 kilómetros de extensión sobre la superficie terrestre.

La magnitud de esta proyección explica por qué millones de personas podrán observar el fenómeno en diferentes regiones.

Una franja de totalidad extensa y duradera

Otro de los aspectos que distingue a este eclipse es la amplitud de la llamada franja de totalidad. Aunque se trata de una porción relativamente estrecha respecto de las dimensiones del planeta, la alineación excepcional permitirá que el área completamente oscurecida sea más amplia y duradera de lo habitual.

Los especialistas señalan que la zona de totalidad abarcará alrededor de:

1,5 millones de millas cuadradas.

2,5 millones de kilómetros cuadrados.

A pesar de estas impresionantes cifras, el área representa solamente una fracción de la superficie total de la Tierra. Dentro de esa trayectoria será posible observar el fenómeno en su máxima expresión, con el Sol completamente oculto detrás de la Luna.

Los mejores lugares para observar el fenómeno

Para disfrutar plenamente del eclipse será indispensable encontrarse dentro de la trayectoria de la totalidad y, además, elegir zonas donde las condiciones climáticas favorezcan una buena visibilidad. Entre los lugares mencionados como ideales para la observación figuran:

Tarifa, España , considerada el punto más austral de Europa.

, considerada el punto más austral de Europa. Distintas playas de Túnez .

. Luxor, Egipto, ciudad histórica reconocida por sus templos antiguos.

Estos destinos reúnen características que favorecen la observación del fenómeno y ofrecen, además, un importante atractivo cultural para quienes decidan presenciar el eclipse desde esos lugares.

Las "perlas de Baily" y el famoso anillo de diamante

Entre los momentos más esperados del eclipse aparecen algunos efectos visuales considerados emblemáticos dentro de este tipo de fenómenos. Uno de ellos es el fenómeno conocido como "perlas de Baily", pequeños destellos luminosos que se producen cuando la luz solar atraviesa los valles y montañas presentes en el relieve lunar poco antes y poco después de la totalidad.

Posteriormente surge el denominado "anillo de diamante", uno de los instantes más fotografiados de cualquier eclipse solar total. Este efecto deja visible un único punto brillante de luz alrededor del borde de la Luna, generando una imagen que recuerda a una joya luminosa suspendida en el cielo.

Un evento que marcará la década

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 se perfila como uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de las últimas décadas. Su extraordinaria duración, la amplitud de su trayectoria y los espectaculares efectos visuales que acompañarán la totalidad lo convierten en un fenómeno excepcional dentro del siglo XXI. Durante poco más de seis minutos, la Luna transformará el día en noche para millones de personas, ofreciendo una experiencia que combina precisión astronómica, belleza visual y un fenómeno natural que difícilmente encuentre comparación en los próximos años.