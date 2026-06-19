Temporal de nevada afecta el oeste: sigue cerrado el Paso de San Francisco

La provincia continúa bajo los efectos de un intenso temporal de nieve y fuertes vientos que afecta principalmente a la zona de cordillera y puna, en un contexto climático que también alcanza a otras regiones del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno impacta a 11 provincias argentinas, mientras la totalidad del territorio nacional registra temperaturas mínimas por debajo de los cero grados.

Las condiciones meteorológicas adversas seguirán presentes durante este viernes, con pronósticos que anticipan importantes acumulaciones de nieve en distintos sectores de alta montaña y la puna. Como consecuencia directa de este escenario, las autoridades resolvieron mantener cerrado de manera preventiva el Paso Internacional San Francisco hasta nuevo aviso.

La cordillera de Fiambalá, entre las zonas más afectadas

Uno de los sectores que continúa registrando las mayores complicaciones es el área cordillerana de Fiambalá, ubicada en el departamento Tinogasta. Allí, las condiciones invernales se han intensificado durante las últimas jornadas, generando un escenario marcado por fuertes nevadas, ráfagas de viento y temperaturas extremas.

En el campamento minero Tres Quebradas se registraron intensas precipitaciones níveas acompañadas por fuertes vientos. A ello se sumó un marcado descenso térmico que llevó los registros hasta los 5 grados bajo cero, configurando un panorama complejo para las actividades y la circulación en la zona.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos vigentes, las condiciones invernales persistirán durante las próximas horas. Esta situación podría derivar en nuevas acumulaciones de nieve sobre caminos, edificios e instalaciones ubicadas en áreas de alta montaña, incrementando las dificultades operativas y de tránsito en sectores ya afectados por el temporal.

Paso San Francisco cerrado por seguridad

Frente a este panorama, Vialidad Nacional confirmó que el Paso Internacional San Francisco continuará cerrado de manera preventiva. La decisión responde a las complicadas condiciones climáticas que afectan tanto al sector argentino como al chileno de la conexión fronteriza.

Según informaron las autoridades, las fuertes nevadas y la presencia de viento blanco generan dificultades significativas para la circulación. Esta situación se registra sobre la Ruta Nacional 60, del lado argentino, y también sobre la Ruta CH-31, en territorio chileno.

La medida tiene como objetivo preservar la seguridad de los viajeros ante un escenario caracterizado por escasa visibilidad y condiciones de transitabilidad comprometidas en los caminos de montaña. El viento blanco, sumado a las nevadas persistentes, dificulta la orientación y aumenta los riesgos para quienes intenten transitar por el corredor internacional.

Expectativa por la evolución del clima

Las autoridades indicaron que el tránsito permanecerá interrumpido hasta que se produzca una mejora de las condiciones meteorológicas y pueda garantizarse la circulación segura en ambos países.

Mientras tanto, la continuidad de las nevadas y los fuertes vientos mantiene en alerta a las zonas de cordillera y puna de Catamarca. Con temperaturas bajo cero, acumulación de nieve y caminos afectados, el temporal sigue marcando el pulso de una de las jornadas invernales más rigurosas registradas en la región durante los últimos días.