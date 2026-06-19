El Poncho Audiovisual celebra su quinta edición con una programación para todos

En el marco de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la cultura audiovisual volverá a ocupar un lugar destacado con la realización de la quinta edición del ciclo Poncho Audiovisual, una propuesta que se desarrollará entre el 18 y el 26 de julio de 2026 en el Espacio Bicentenario del Predio Ferial Catamarca. Con entrada libre y gratuita, las actividades se extenderán diariamente de 15 a 22 horas y ofrecerán una amplia programación integrada por cine, animación, documentales, teatro, charlas y encuentros con realizadores.

Desde su creación, el ciclo se consolidó como un espacio destinado a brindar visibilidad a las producciones audiovisuales de Catamarca y del resto del país, promoviendo historias que reflejan distintas expresiones culturales y fortalecen la identidad colectiva. Al mismo tiempo, el evento propone un vínculo directo entre el público y quienes hacen posible cada producción, ya que contará con la presencia de directores, actores y protagonistas del ámbito audiovisual que compartirán sus experiencias luego de las proyecciones.

La memoria como eje central de la edición 2026

La edición de este año tendrá una impronta especial. La curaduría de la programación fue diseñada alrededor del concepto de Memoria, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la última dictadura militar que afectó al país. A este eje se suma también la Memoria Ancestral, entendida como el legado cultural transmitido por generaciones de artesanos y artesanas.

Bajo esta premisa nació la sección "El Cine es Memoria", que reunirá producciones documentales y ficcionales vinculadas a hechos históricos, identidades culturales y relatos que buscan preservar recuerdos individuales y colectivos.

Entre los estrenos provinciales destacados se encuentran el cortometraje "La enredadera que trepa la araucaria", de Julieta Seco, y el documental "Antes de morir prefiero la muerte", de Malena Chabrol. Ambas obras integraron la selección oficial del 11° Festival Internacional de Cine de las Alturas.

También se proyectarán los documentales "1982" y "Diciembre", del director Lucas Gallo, trabajos construidos a partir de un importante trabajo de archivo y centrados en acontecimientos que marcaron la historia reciente argentina.

Una muestra histórica en el Espacio Bicentenario

La propuesta vinculada a la memoria no se limitará a la pantalla. El hall del Espacio Bicentenario albergará una muestra alusiva a los 50 años del golpe militar, integrada por tapas de diarios locales y fotografías inéditas de Catamarca correspondientes al período comprendido entre 1976 y 1983.

La exposición surge del trabajo conjunto entre:

La Dirección de Desarrollo Cultural de la provincia.

El proyecto de extensión universitaria "Resguardando nuestra memoria visual" de la Facultad de Humanidades de la UNCA.

La Hemeroteca Municipal.

Esta iniciativa complementará las proyecciones y permitirá a los visitantes recorrer distintos registros documentales vinculados a la historia provincial.

Ponchito Audiovisual: una propuesta para toda la familia

Uno de los espacios más convocantes volverá a ser Ponchito Audiovisual, una sección especialmente pensada para los más pequeños y el público familiar.

La programación estará integrada por:

Festival de Animación PLUM! , de Tafí del Valle, Tucumán.

, de Tafí del Valle, Tucumán. Anima Latina , Festival de Cine de Animación Latinoamericano.

, Festival de Cine de Animación Latinoamericano. Muestra de Animación Garabatos, perteneciente al taller de animación 2D dirigido por Mariana Díaz.

Además de las exhibiciones, habrá actividades especiales. Entre ellas sobresale la charla "Animadoras argentinas en tus series favoritas: Detrás de escena de Helluva Boss y Efectos Colaterales", a cargo de Matilda Segura y Mariana Díaz, quienes compartirán experiencias relacionadas con producciones presentes en las plataformas Prime Video y HBO Max.

También participará Ezequiel Dalinger, director y productor general de Anima Latina.

El encuentro entre cine y teatro

La programación incluirá nuevamente una experiencia que combina distintas disciplinas artísticas. Los domingos del ciclo se presentará la obra "Un bar de lágrimas", una propuesta desarrollada por La Dulcera Teatro junto al realizador audiovisual Fabricio Diaco.

La iniciativa propone un cruce entre el lenguaje cinematográfico y teatral, generando una experiencia artística en desarrollo donde ambos formatos dialogan y se enriquecen mutuamente.

Al finalizar cada función, el público tendrá la posibilidad de participar de charlas con los protagonistas.

El crecimiento del terror dentro del ciclo

El género de terror continuará expandiendo su presencia dentro del Poncho Audiovisual a través de la sección "Terror en el Valle". La programación contará con la participación de festivales especializados de distintas regiones del país:

Buenos Aires Rojo Sangre.

Terror Córdoba.

Merlo Sangriento (San Luis).

Oberá Nocturna (Misiones).

Nieve Roja (El Bolsón, Río Negro).

Estos encuentros aportarán una Muestra Federal de Cortos de Terror, integrada por destacadas producciones que formaron parte de sus respectivas programaciones.

Asimismo, se realizará la presentación del nuevo logo de Terror en el Valle y se proyectará el cortometraje "Nicasio en la oscuridad", de Diego Yapur y equipo, tras su participación en el Festival El Héroe.

Nueve días de cine, encuentros y producciones de todo el país

La quinta edición del Poncho Audiovisual ofrecerá una programación diversa que abarca animación, documentales, cine histórico, videodanza, teatro experimental y cine de terror.

Organizado por la Dirección de Desarrollo Cultural, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, junto al equipo de Cine Móvil Catamarca, el ciclo se proyecta como uno de los espacios culturales más relevantes dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Con una propuesta que pone en diálogo la memoria histórica, la memoria ancestral y las nuevas expresiones audiovisuales, el evento volverá a reunir a realizadores, artistas y público en una programación que se extenderá durante nueve jornadas y que busca reafirmar el valor de las historias que construyen la identidad cultural de Catamarca y del país.