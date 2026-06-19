El Quirófano Móvil llega con atención gratuita para perros y gatos: barrios y horarios

El municipio de la Capital, a través del Centro de Esterilización y Control Poblacional de Fauna Urbana, anunció una nueva jornada de atención gratuita destinada a perros y gatos mediante el funcionamiento del Quirófano Móvil. La propuesta se desarrollará este viernes en el barrio Loteo Parque Sur, específicamente en el sector conocido como El Obrador, donde los vecinos podrán acceder a distintos servicios vinculados a la salud y el cuidado de sus mascotas.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas para acercar prestaciones veterinarias a distintos sectores de la ciudad, facilitando el acceso de los vecinos a servicios esenciales para el bienestar animal. Durante la jornada se brindarán vacunas, desparasitación y también se gestionarán turnos para futuras castraciones.

Desde el organismo municipal informaron que todas las prestaciones serán gratuitas y estarán disponibles para los vecinos que concurran con sus animales de compañía al lugar establecido para el operativo.

Atención veterinaria gratuita

El operativo se desarrollará durante la tarde del viernes y estará destinado a perros y gatos de los vecinos de la Capital. La convocatoria fue realizada por el Centro de Esterilización y Control Poblacional de Fauna Urbana, dependencia que lleva adelante distintas acciones orientadas al control poblacional y al cuidado sanitario de los animales urbanos.

En esta oportunidad, el Quirófano Móvil se instalará en el barrio Loteo Parque Sur, acercando servicios veterinarios básicos a una amplia comunidad de vecinos que podrá acceder a las prestaciones sin costo alguno.

La actividad se realizará entre las 14 y las 18 horas, franja horaria durante la cual el personal responsable atenderá a quienes se acerquen con sus mascotas.

El lugar elegido para el operativo

La atención se llevará a cabo en un punto específico del barrio Loteo Parque Sur. Según informó el municipio, el Quirófano Móvil estará ubicado en la intersección de avenida Los Minerales y Montevideo, sector donde se desarrollará la totalidad de las actividades previstas para la jornada.

La elección de este espacio permitirá que los vecinos de la zona puedan acercarse de manera directa para acceder a los distintos servicios ofrecidos por el programa.

Durante las cuatro horas previstas para el operativo, se espera la concurrencia de propietarios de perros y gatos interesados en recibir atención preventiva y gestionar futuras intervenciones de esterilización.

Vacunación y desparasitación por orden de llegada

Uno de los principales servicios que estarán disponibles durante la jornada será la vacunación de mascotas. Además, los profesionales también realizarán tareas de desparasitación, una de las prácticas preventivas fundamentales para contribuir a la salud de los animales.

Desde la organización indicaron que tanto la vacunación como la desparasitación se brindarán por orden de llegada, por lo que los vecinos podrán acercarse directamente al lugar durante el horario establecido para acceder a estas prestaciones.

Turnos para castración

Otro de los servicios que ofrecerá el Quirófano Móvil será la asignación de turnos para castraciones.

A diferencia de la vacunación y la desparasitación, el procedimiento no se realizará durante la jornada, sino que se gestionarán las fechas para futuras intervenciones. Las autoridades aclararon que este trámite deberá realizarse de manera personal en el lugar del operativo.

Por ese motivo, quienes estén interesados en acceder a este servicio deberán concurrir al punto de atención para efectuar la correspondiente solicitud y obtener el turno asignado.

La castración constituye una de las herramientas centrales dentro de las políticas de control poblacional impulsadas por el Centro de Esterilización y Control Poblacional de Fauna Urbana.