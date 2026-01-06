Celebración de Reyes Magos en el Vacunatorio Central

En el marco de la celebración del Día de los Reyes Magos, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una jornada especial en el Vacunatorio Central, donde se desarrollaron actividades recreativas y solidarias destinadas a niños y niñas que asistieron a completar sus esquemas de vacunación. La iniciativa tuvo como objetivo principal reforzar la importancia de la inmunización en la infancia, al tiempo que se generó un espacio amigable y distendido para las familias.

Durante la jornada, los más pequeños participaron de juegos, actividades recreativas y recibieron sorpresas, en un contexto pensado para transformar la visita al vacunatorio en una experiencia positiva. Desde la cartera sanitaria explicaron que este tipo de acciones buscan reducir temores, promover la asistencia temprana y fortalecer el vínculo entre el sistema de salud y la comunidad.

Además, en el marco de la celebración, se recibieron donaciones solidarias, que serán destinadas a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Esta acción se sumó al espíritu de los Reyes Magos, combinando la promoción de la salud con un gesto de compromiso social, en línea con las políticas públicas que impulsa el Ministerio de Salud.

Los profesionales que integran los equipos sanitarios aprovecharon la jornada para concientizar a madres, padres y adultos responsables sobre la importancia de cumplir con el esquema de vacunación vigente. En ese sentido, remarcaron que la vacunación es una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades transmisibles y evitar complicaciones que pueden resultar graves, especialmente en la infancia.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que Argentina cuenta con un Calendario Nacional de Vacunación gratuito y obligatorio, que garantiza el acceso a vacunas para toda la población desde el nacimiento y a lo largo de todas las etapas de la vida. Este calendario incluye dosis fundamentales para prevenir enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, la hepatitis, la difteria, el tétanos, la tos convulsa y muchas otras patologías que, gracias a la inmunización masiva, han sido controladas o erradicadas.

Las vacunas actúan estimulando el sistema inmunológico, generando defensas naturales a través de la producción de anticuerpos. De esta manera, preparan al organismo para responder de forma eficaz ante la exposición a virus o bacterias. Por ese motivo, los especialistas subrayaron que es fundamental respetar las edades y los intervalos de aplicación establecidos en el calendario oficial, ya que el cumplimiento adecuado de las dosis es clave para lograr una protección efectiva.

Asimismo, destacaron que la vacunación no solo protege a quien recibe la dosis, sino que también contribuye al cuidado colectivo, reduciendo la circulación de enfermedades en la comunidad. Este efecto, conocido como inmunidad colectiva, resulta especialmente importante para proteger a personas que no pueden vacunarse por razones médicas.

Desde la cartera sanitaria insistieron en que mantener los esquemas de vacunación al día es una responsabilidad compartida entre el Estado y las familias. En ese marco, valoraron la buena respuesta de la comunidad durante la jornada de Reyes, que permitió combinar una fecha significativa para los niños y niñas con un mensaje claro sobre la prevención y el cuidado de la salud.