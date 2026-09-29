Pondrán en valor la histórica Iglesia del Señor de los Milagros de Choya

La histórica Iglesia del Señor de los Milagros de Choya será objeto de una intervención integral destinada a preservar su estructura, recuperar sus características originales y garantizar la conservación de uno de los templos de mayor valor histórico, religioso y cultural de la Capital.

Los trabajos son ejecutados por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, en el marco de una intervención orientada específicamente a la conservación y puesta en valor del edificio. La obra contempla diferentes tareas destinadas a recuperar tanto componentes estructurales como elementos originales que forman parte de las características arquitectónicas del templo.

El objetivo de la intervención es avanzar sobre distintos aspectos de la construcción para contribuir a su preservación y, al mismo tiempo, recuperar características que forman parte de su identidad edilicia.

Entre los trabajos previstos se encuentra la consolidación de muros, una tarea vinculada directamente con la conservación de la estructura del templo. También se realizará la restauración de las cubiertas correspondientes a la nave central y la sacristía, además de la recuperación del entrepiso del coro alto.

A estas tareas se sumará la restauración de las carpinterías originales de madera, otro de los elementos que forman parte de las características históricas del edificio.

Recuperación de elementos originales

La intervención contempla una serie de trabajos destinados a conservar componentes que tienen particular relevancia dentro de la estructura del templo. La recuperación del edificio no se limitará a una mejora superficial, sino que incluirá diferentes sectores y elementos constructivos.

Entre las principales tareas previstas se encuentran:

Consolidación de muros.

Restauración de las cubiertas de la nave central y la sacristía.

Recuperación del entrepiso del coro alto.

Restauración de las carpinterías originales de madera.

Recambio completo de la instalación eléctrica existente.

Incorporación de iluminación ornamental en la fachada.

Refacción del ingreso.

Ejecución de una nueva vereda perimetral.

Tratamiento de la humedad para contribuir a la conservación de los muros.

Recuperación integral de la pintura del templo.

El conjunto de trabajos apunta a intervenir sobre distintos componentes de la iglesia y a preservar tanto su estructura como aquellos elementos que permiten reconocer sus características originales.

Nuevas instalaciones y tratamiento de la humedad

Dentro de la intervención también se contempla el recambio completo de la instalación eléctrica existente. A esta tarea se incorporará iluminación ornamental en la fachada, con el objetivo de intervenir también sobre la presencia exterior del templo. La obra incluye además la refacción del ingreso y la construcción de una nueva vereda perimetral. Estas tareas se integran al conjunto de acciones destinadas a recuperar y mejorar distintos sectores del edificio.

Otro de los aspectos incluidos en la intervención será el tratamiento de la humedad, con trabajos orientados a contribuir a la conservación de los muros.

La atención sobre este aspecto se suma a la consolidación de las paredes, dentro de una estrategia general de conservación de la estructura del templo.

La recuperación de la pintura original

Uno de los trabajos contemplados por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública será la recuperación integral de la pintura del templo, con la restitución de su color original.

Esta tarea forma parte del criterio general de conservación y puesta en valor de las características arquitectónicas de la Iglesia del Señor de los Milagros de Choya. La recuperación de la pintura se incorpora así a las tareas estructurales y de restauración de elementos originales.

El propósito es recuperar características propias del edificio y preservar la identidad arquitectónica del templo, en el marco de una intervención que contempla diferentes sectores de la construcción.

Un templo arraigado en el barrio Choya

La Iglesia del Señor de los Milagros está ubicada en el tradicional barrio Choya, frente a la histórica plaza del mismo nombre. Su presencia en ese espacio la convierte en uno de los principales testimonios de la fe y de la historia de la comunidad catamarqueña. El templo conserva características constructivas consideradas de gran valor patrimonial. Entre ellas se encuentran sus muros de adobe y sus antiguas aberturas de madera de algarrobo, elementos que forman parte de su identidad arquitectónica y que serán contemplados dentro de la intervención destinada a preservar el edificio.

La ubicación frente a la histórica plaza de Choya constituye además parte del contexto en el que se encuentra emplazado el templo, profundamente vinculado con el tradicional barrio que lleva el mismo nombre.

Un edificio protegido por su valor histórico

La importancia histórica y arquitectónica de la Iglesia de Choya quedó reconocida a través de su declaración como Monumento Histórico Provincial mediante la Ley N° 4327/85.

Además de esa protección provincial, el templo cuenta con protección municipal destinada a preservar su valor cultural y arquitectónico.

Este reconocimiento establece un marco de protección para un edificio que conserva elementos constructivos de particular valor y que constituye uno de los testimonios históricos de la Capital. La intervención prevista se inscribe precisamente en ese criterio de conservación y puesta en valor, con trabajos que abarcan desde los muros y las cubiertas hasta las carpinterías, la pintura, las instalaciones y los espacios exteriores.