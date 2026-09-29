Educación aclaró que el alcance de la investigación a una docente es "presumarial"

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca difundió una aclaración en relación con las afirmaciones realizadas públicamente por una docente investigada por la Justicia provincial en una causa vinculada con presuntos hechos de falsificación y uso de instrumento público y defraudación en perjuicio de la administración pública.

Desde la cartera educativa señalaron que, en el marco de esa situación, el organismo se limitó a responder un oficio de la Fiscalía de Instrucción Penal de Séptima Nominación. El requerimiento fiscal buscaba determinar si la docente mencionada, junto con otras personas investigadas, había incorporado a su legajo o invocado como antecedente un título correspondiente al Instituto Superior "Clara J. Armstrong", respecto del cual se habían detectado presuntas inconsistencias en la documentación académica respaldatoria.

A partir de esa situación, el Ministerio de Educación y Trabajo precisó que inició una investigación presumarial identificada como DISPC-2026-180-E-CAT-DPSD#MET, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Decreto 413/00, artículo 28.

El objetivo de esa actuación administrativa es investigar la presunta presentación de un título apócrifo por parte de la agente.

Qué implica una investigación presumarial

Uno de los puntos centrales de la aclaración del Ministerio está relacionado con el alcance de una Investigación Presumarial. Desde el organismo remarcaron que se trata de una instancia preliminar de carácter administrativo prevista por el Reglamento de Sumarios para el Personal Docente de la Provincia de Catamarca.

Por lo tanto, su apertura no equivale automáticamente a una acusación formal ni determina que la persona involucrada haya cometido una inconducta administrativa. Según explicó la cartera educativa, la finalidad de esta instancia es reunir los antecedentes necesarios, verificar los hechos que fueron denunciados o puestos en conocimiento de la autoridad, recabar los elementos de prueba pertinentes y determinar, a partir de las actuaciones producidas, si corresponde adoptar medidas posteriores.

El Ministerio detalló que el proceso tiene como objetivos:

Reunir antecedentes relacionados con los hechos.

relacionados con los hechos. Verificar los hechos denunciados o puestos en conocimiento de la autoridad.

o puestos en conocimiento de la autoridad. Recabar elementos de prueba pertinentes.

Analizar las actuaciones producidas.

Determinar si corresponde o no adoptar medidas posteriores.

La aclaración busca diferenciar el inicio de una investigación administrativa preliminar de una eventual determinación de responsabilidad.

La medida no implica una sanción

En ese sentido, el Ministerio de Educación y Trabajo subrayó que la sola disposición de una Investigación Presumarial no implica la existencia de una imputación, inconducta administrativa o sanción. El organismo también señaló que la apertura de este tipo de investigación no determina, por sí misma, la responsabilidad administrativa de la docente involucrada.

La cartera educativa hizo especial hincapié en este punto frente a las declaraciones públicas realizadas por la docente. Según la explicación oficial, el inicio de la investigación tampoco implica una modificación automática de sus funciones ni el cese de la percepción de sus haberes.

Por esa razón, el Ministerio sostuvo que la agente debe continuar prestando servicios hasta que concluyan las investigaciones de rigor.

La aclaración oficial apunta así a establecer cuál es el alcance concreto de la actuación administrativa iniciada y a remarcar que la investigación se encuentra en una instancia preliminar.

El título bajo análisis

La investigación administrativa está vinculada con un título correspondiente al Instituto de Educación Superior "Clara J. Armstrong", institución que aparece relacionada con el expediente por las presuntas inconsistencias detectadas en documentación académica respaldatoria.

El Ministerio señaló que la Fiscalía solicitó conocer si la docente, entre otras personas investigadas, había incorporado a su legajo o invocado como antecedente ese título. La investigación presumarial iniciada por la cartera educativa tiene como objeto determinar si existió una presentación de un título apócrifo por parte de la agente.

La cuestión se inscribe dentro de una investigación más amplia vinculada con presuntos títulos irregulares, pero el Ministerio aclaró específicamente cuál fue su intervención y qué alcance tiene la actuación administrativa iniciada.

Lo que denunció públicamente Lucía Coronel

La explicación del Ministerio se conoció luego de las declaraciones realizadas por la docente Lucía Coronel, quien había denunciado públicamente la apertura de lo que consideró un sumario arbitrario en su contra, en el marco de la investigación administrativa vinculada con los denominados "títulos truchos" del Instituto de Educación Superior "Clara J. Armstrong".

Coronel es docente e investigadora del CONICET y cuenta con cargos en el IES "Clara J. Armstrong" y en el IES "Estanislao Maldones", donde lleva un año de antigüedad.

Según relató públicamente, fue notificada de que el Ministerio de Educación y Trabajo había decidido iniciar una "investigación presumarial" en su contra, situación que, según su denuncia, habría implicado la suspensión de haberes y funciones. La docente sostuvo que la medida se habría producido porque existían sospechas de que su título de Profesora en Educación Secundaria en Ciencias Políticas podía estar incluido dentro del escándalo de los denominados "títulos truchos" expedidos por el IES "Clara J. Armstrong".

Sobre sus títulos y concursos

En sus declaraciones, Coronel aseguró que no cuestiona que se investiguen los títulos y que tampoco pretende "ninguna preferencia". Su cuestionamiento, según explicó, está relacionado con la suspensión de funciones y haberes correspondientes a dos cargos a los que había accedido mediante concursos. La docente sostuvo que para esos concursos se presentó como Profesora en Ciencias de la Educación egresada de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

En ese sentido, planteó que cuenta con dos títulos y que para acceder a los cargos cuestionados concursó utilizando el título obtenido en la Universidad Nacional de Catamarca.

Su planteo se centró en que, pese a esa situación, el Ministerio habría decidido suspenderla debido a las sospechas relacionadas con la legitimidad del otro título que posee, correspondiente al IES "Clara J. Armstrong".

La denuncia pública generó rechazo y respaldo de parte de la comunidad docente a través de las redes sociales y abrió un escenario de incertidumbre alrededor de la situación.