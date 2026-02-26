Choferes de El Nene siguen de paro y crece la tensión con la empresa

La crisis en el transporte suma un nuevo capítulo con la continuidad del paro por tiempo indeterminado que llevan adelante los trabajadores de la Empresa El Nene. La medida de fuerza, iniciada el viernes pasado, se mantiene sin modificaciones y sin que hasta el momento se haya producido una instancia de diálogo con los dueños de la empresa.

El eje del reclamo es claro y específico: haberes impagos y diferencias adeudadas de aguinaldo. Sobre esa base se sostiene la paralización total del servicio, en un contexto donde el transporte público constituye un servicio esencial para miles de personas.

Desde el inicio del conflicto, los trabajadores denunciaron la falta de respuestas por parte de la patronal. A la fecha, según expresaron, no hubo diálogo ni propuesta alguna, lo que profundiza la tensión y extiende la incertidumbre tanto entre los empleados como entre los usuarios habituales del servicio.

Asamblea clave a las 11:00

En medio de este escenario, los choferes convocaron a una nueva asamblea prevista para las 11:00 de la mañana. Allí definirán las próximas medidas en el marco de un conflicto que, lejos de encaminarse hacia una solución, muestra señales de endurecimiento.

La asamblea se presenta como un punto de inflexión, dado que la medida vigente es por tiempo indeterminado y la falta de negociación formal con la empresa mantiene bloqueada cualquier alternativa de acuerdo inmediato.

La determinación adoptada implica la paralización completa de las prestaciones, lo que impacta directamente en la movilidad cotidiana y en la organización de actividades laborales, educativas y personales de los usuarios.

Reclamo salarial y diferencias de aguinaldo

El conflicto se estructura en torno a dos puntos centrales:

Pago de haberes adeudados.

Diferencias impagas correspondientes al aguinaldo.

Los trabajadores sostienen que estas deudas constituyen el núcleo del problema y que la continuidad del paro responde exclusivamente a la ausencia de respuestas concretas por parte de la empresa.

El reclamo no incorpora otras demandas adicionales: el foco está puesto en el cumplimiento de obligaciones salariales ya devengadas. Esta especificidad en los planteos refuerza la postura gremial de mantener la medida hasta obtener una solución efectiva.

Servicio esencial en pausa

La interrupción del servicio adquiere una dimensión mayor al tratarse de un sistema de transporte público que funciona como servicio esencial. La paralización total afecta a miles de catamarqueños que dependen de esta empresa en específico para trasladarse diariamente.

El impacto de la medida no solo se limita a la relación laboral entre la empresa y sus empleados, sino que se proyecta sobre la dinámica general de la comunidad. En ese marco, la falta de diálogo adquiere un peso determinante, ya que impide abrir una instancia de negociación que permita encauzar el conflicto.

Sin señales de acercamiento

Desde el viernes pasado, cuando comenzó la protesta, la situación se mantiene sin avances visibles. Los trabajadores remarcan que la patronal no acusa diálogo y que no se ha presentado ninguna propuesta que permita analizar alternativas de solución.

La ausencia de canales de negociación formal alimenta el clima de tensión. Mientras tanto, el paro continúa rigiendo desde la medianoche bajo la modalidad de tiempo indeterminado, sin una fecha concreta de finalización.