Chumbicha: una jornada de unidad y reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer

Celebración bajo la lluvia: la comunidad se reunió en la Plaza 25 de Mayo

A pesar de las condiciones climáticas adversas, la lluvia no fue impedimento para que se viviera una verdadera fiesta este 8 de marzo en la Plaza 25 de Mayo de Chumbicha. La jornada, enmarcada en el Día Internacional de la Mujer, se consolidó como un espacio de encuentro donde vecinos y vecinas del departamento se dieron cita para compartir una tarde que combinó el entretenimiento con la reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad actual. La convocatoria demostró un alto nivel de participación ciudadana, transformando el espacio público en un epicentro de actividades diseñadas para agasajar, visibilizar y fortalecer los lazos comunitarios.

Una agenda dinámica de actividades y cultura

El programa del evento fue sumamente variado, logrando integrar propuestas para todos los gustos con el objetivo de fomentar la participación activa de los presentes. Durante la jornada, se llevaron a cabo charlas de concientización, fundamentales para poner en agenda los desafíos y conquistas del género, además de clases de baile a cargo de la profesora Cristal que pusieron en movimiento a los asistentes. La propuesta se completó con presentaciones de diversas academias de danza y la actuación de artistas locales que aportaron su música a la celebración. Asimismo, la feria de emprendedores permitió el despliegue de la producción local, mientras que un bingo alusivo al Día de la Mujer y una serie de sorteos animaron el encuentro. El cierre fue por todo lo alto, con un colorido desfile de comparsas que inundó la plaza de música y alegría, logrando un final vibrante para la jornada.

Voces y respaldos institucionales en Capayán

El senador por el departamento Capayán, Gonzalo Ormachea, quien actuó como organizador principal del evento, se refirió a la trascendencia de la convocatoria al expresar que vivieron una jornada muy especial donde pudieron compartir, reflexionar y celebrar junto a las mujeres de la comunidad. Ormachea enfatizó que el compromiso con este sector de la población debe ser constante, destacando que las mujeres cumplen un rol fundamental en cada uno de nuestros pueblos y que, desde su lugar, seguirán acompañando y generando actividades que reconozcan su esfuerzo y compromiso todos los días.

La magnitud del evento también fue posible gracias al respaldo de múltiples sectores y autoridades, entre las que se encontraron los diputados provinciales Hugo Corpacci y Juan Carlos Ledesma, el concejal Roberto Córdoba, el equipo de Vicegobernación Activa, la Vicegobernación de Catamarca, Salud Catamarca, el Gobierno de Catamarca, la organización Juntos contra el Cáncer - Valle Central y el Área Programática N°4.

Un agradecimiento especial y reconocimiento merecen las integrantes del grupo Somos Mujeres Capayenses, quienes junto a Somos Capayenses cumplieron un papel decisivo en la logística y organización del evento. Su labor activa permitió que este encuentro no solo fuera un espacio de entretenimiento, sino un ámbito de genuino reconocimiento al esfuerzo y compromiso de las mujeres de todo el departamento, consolidándose como una de las celebraciones más significativas de la región en la fecha.