Circuito de la mujer: 500 mujeres fueron atendidas en el Hospital San Juan Bautista

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Hospital Interzonal San Juan Bautista recuerda a la comunidad que cuenta con el Circuito de la Mujer, un dispositivo de atención integral orientado a promover la prevención y detección temprana de enfermedades crónicas que afectan a la población femenina.

Este circuito, que funciona todos los días jueves, permite que las pacientes accedan en una misma jornada a diferentes controles médicos y estudios diagnósticos, facilitando el seguimiento preventivo y el diagnóstico precoz de patologías como cáncer de mama, cáncer cérvico uterino y enfermedades cardiovasculares, entre otras.

El circuito contempla una atención interdisciplinaria que incluye consulta ginecológica con realización de Papanicolau (PAP) y colposcopía, control con cardiología y estudios mamarios de acuerdo a la edad de la paciente. En ese sentido, las mujeres entre 30 y 39 años acceden a ecografía mamaria, mientras que las pacientes de 40 años en adelante realizan mamografía, estudios fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama.

La atención se organiza mediante un sistema de turnos programados, con 10 cupos por jornada, garantizando así una distribución equitativa del acceso a estos controles preventivos. Los turnos se programan durante la última semana de cada mes.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la División de Estadísticas de Emergencias a partir de la Historia Clínica Digital, durante el año 2025 el Circuito de la Mujer registró un total de 490 pacientes atendidas, lo que refleja el sostenido crecimiento y la consolidación de este dispositivo de atención preventiva.

Los meses con mayor demanda se registraron entre septiembre y octubre, con 66 y 65 pacientes respectivamente, evidenciando una creciente concientización de las mujeres sobre la importancia de realizar controles periódicos.

Desde el Hospital San Juan Bautista destacaron que este circuito forma parte de una estrategia de salud orientada a fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano, entendiendo que los controles periódicos permiten detectar enfermedades en etapas iniciales y mejorar significativamente las posibilidades de tratamiento.

En ese sentido, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, se invita a todas las mujeres a priorizar su salud y realizar los controles anuales, aprovechando este circuito de atención especialmente diseñado para acompañar el cuidado integral de la mujer.