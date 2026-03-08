PAMI 2026: cuáles son las credenciales aceptadas para marzo

La obra social de jubilados y pensionados, PAMI, confirmó cuáles son las credenciales válidas durante marzo de 2026 para acceder a medicamentos, consultas médicas y distintas prestaciones de salud.

El organismo recordó que presentar una credencial vigente es obligatorio al momento de realizar trámites en farmacias o centros de atención, con el objetivo de agilizar la atención y evitar inconvenientes.

Los cuatro formatos de credencial válidos

A diferencia de años anteriores, cuando solo existía el carnet físico, actualmente los afiliados pueden identificarse con cuatro tipos de credenciales oficiales:

Credencial Digital: se muestra desde la aplicación Mi PAMI en el celular. Es la opción recomendada por el organismo por su seguridad y facilidad de uso.

Credencial provisoria con QR: se descarga desde el sitio web oficial de PAMI y puede imprimirse para presentarla en farmacias o centros de salud.

Credencial provisoria tipo ticket: se obtiene en las terminales de autogestión ubicadas en las agencias de PAMI y tiene validez legal.

Credencial plástica tradicional: aunque dejó de emitirse masivamente en 2024, sigue siendo válida para quienes todavía la conservan en buen estado.

Qué pasa si el afiliado no tiene la aplicación

Desde PAMI aclararon que ningún jubilado será rechazado por no utilizar la aplicación en el celular. Los beneficiarios pueden presentar cualquiera de las versiones impresas, como la credencial con QR o el ticket emitido en las agencias.

Para generar la credencial provisoria en línea solo es necesario ingresar al sitio oficial de PAMI con número de afiliado y DNI. El sistema permite descargar el documento para guardarlo en el teléfono o imprimirlo, una alternativa útil en caso de pérdida del carnet físico o demoras en la renovación.

Mantener la credencial actualizada es clave para gestionar recetas electrónicas, turnos con especialistas y retirar medicamentos gratuitos sin inconvenientes durante todo 2026.