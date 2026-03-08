Rociar agua con lavanda en las almohadas: por qué lo recomiendan y cada cuánto hacerlo

La almohada es uno de los elementos del hogar que está en contacto directo con el rostro y el cabello durante varias horas cada noche. Con el uso diario, puede acumular sudor, restos de piel, polvo y olores que no siempre desaparecen solo con ventilarla o cambiar la funda.

En este marco, especialistas en limpieza del hogar y bienestar señalan un truco simple, económico y cada vez más difundido: rociar agua con lavanda en las almohadas para ayudar a refrescarlas, aportar un aroma relajante y favorecer un ambiente más agradable al momento de dormir.

Por qué la lavanda es clave para refrescar las almohadas

La lavanda es una planta aromática conocida por sus propiedades relajantes y su uso tradicional en aromaterapia. Diversos estudios publicados en revistas como Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine señalan que su aroma puede ayudar a promover la relajación y mejorar la calidad del descanso en algunas personas.

Además de su fragancia agradable, el uso de lavanda en el hogar suele recomendarse porque:

Ayuda a neutralizar olores que pueden acumularse en telas y textiles.

que pueden acumularse en telas y textiles. Aporta una sensación de frescura en almohadas y sábanas.

en almohadas y sábanas. Contribuye a crear un ambiente más relajante en el dormitorio.

De esta manera, rociar agua con lavanda se vuelve una alternativa simple para mantener las almohadas frescas entre lavados.

Los beneficios de rociar agua con lavanda en las almohadas

Refresca las telas: ayuda a reducir olores acumulados por el uso diario.

ayuda a reducir olores acumulados por el uso diario. Aporta un aroma relajante: favorece un ambiente más tranquilo antes de dormir.

favorece un ambiente más tranquilo antes de dormir. Es una opción natural: se puede preparar con pocos ingredientes.

se puede preparar con pocos ingredientes. Ayuda a mantener las almohadas agradables entre lavados.

Es fácil de aplicar: solo se necesita un atomizador.

Gracias a estas propiedades, la lavanda se convirtió en uno de los aromas más utilizados en el hogar para mejorar el descanso. Usada de forma correcta, puede ayudar a mantener las almohadas frescas y a generar un entorno más agradable para dormir.

Paso a paso: cómo rociar agua con lavanda en las almohadas

Colocá agua en un atomizador limpio. Agregá unas gotas de esencia de lavanda o una infusión fría de flores de lavanda. Mezclá bien antes de usar. Rociá ligeramente la superficie de la almohada o la funda. Dejá secar unos minutos antes de acostarte.

Este procedimiento se puede realizar dos o tres veces por semana, o cada vez que se quiera refrescar la cama antes de dormir.

¿Cómo cuidar las almohadas?