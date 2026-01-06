Este martes 6 de enero, Solemnidad de la Epifanía del Señor, se llevarán a cabo los actos litúrgicos de cierre de las festividades en honor de Nuestra Señora de Belén y del Santo Cristo de los Milagros, en la Ciudad de Belén, que se vienen desarrollando con el lema "Con María de Belén, caminamos en esperanza".

PROGRAMA

5:00 Peregrinación del Norte Chico y del Norte Grande, desde la Puerta de San José hasta el Santuario.

9:00 Misa de los peregrinos.

19:00 Inicio de la previa.

19:30 Encuentro de María con sus hijos. Traslado de las sagradas imágenes a la rotonda del barrio Presbítero Manuel A. Acevedo. Recorrido: Calle Lavalle, avenidas Mitre, Calchaquí y Naco Rueda (Circunvalación).

20:00 Santa Misa en la rotonda de la Coronación. Se reza por las intenciones de todo el Pueblo de Dios que peregrina en Belén, por las Autoridades Civiles, Militares y de Seguridad, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, instituciones de la comunidad, artesanos, agricultores. Mundo de la Cultura y el Deporte.

21:00 Inicio de la Solemne Procesión hacia el Santuario. Recorrido: Av. Virgen de Belén, calles Gral. Belgrano y Gral. Lavalle hasta el Santuario.

En el atrio: Palabras de culminación de las festividades, Himno Nacional Argentino, Himno a Catamarca, Himno a Belén. Bendición final. Retorno de la Virgen de Belén a su camarín.

Se pide a los vecinos que tienen su domicilio sobre estas calles dejar libre el paso de vehículos a partir de las 18:00 para facilitar el desplazamiento de las imágenes sagradas y peregrinos.

Se recuerda que para participar con fe y devoción en estas festividades es importante acercarse a los sacramentos de la Confesión y de la Eucaristía.