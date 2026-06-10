Colecta solidaria para acompañar a la familia de Cristina Almonacid tras la tragedia

Tras el fallecimiento de Cristina Almonacid y de su hijo Max en el trágico incendio ocurrido este martes, familiares, amigos y personas cercanas impulsaron una colecta solidaria destinada a brindar acompañamiento a sus seres queridos y colaborar con los gastos que demanda el traslado de la familia hacia el sur del país.

La iniciativa fue difundida bajo el nombre de "Colecta Solidaria para llevar a Cristina Almonacid junto a su hijo Max y su familia al sur del país, a Caleta Olivia, Santa Cruz", y busca canalizar la ayuda de la comunidad en un momento marcado por el dolor y la conmoción.

Según se expresa en la convocatoria, Cristina y su hijo Max "partieron al encuentro del Señor anoche" y el objetivo de la campaña es reunir recursos para que sus familiares puedan concretar el viaje necesario para darles el último adiós en Caleta Olivia, donde residen sus seres queridos.

El objetivo de la ayuda

Los organizadores explican que cada colaboración representa un aporte importante para afrontar los gastos vinculados con el traslado y el acompañamiento a la familia en estas circunstancias.

En el mensaje que se viraliza en redes se destaca que "cada ayuda nos acerca un paso más" y que cada aporte hace posible un viaje considerado necesario en medio de la difícil situación que atraviesan los familiares. La convocatoria también expresa un agradecimiento anticipado a quienes decidan sumarse a la iniciativa solidaria y acompañar a la familia durante este momento de profundo dolor.

Qué elementos se están solicitando

La campaña contempla distintas formas de colaboración. Por un lado, se solicita la donación de ropa y, por otro, alimentos no perecederos para asistir a la familia.

Entre los elementos requeridos se encuentran:

Ropa

• Talle XL.

• Talle L.

• Talle M.

Alimentos no perecederos

• Leche.

• Fideos.

• Arroz.

• Legumbres.

• Aceite.

• Enlatados.

• Azúcar.

• Yerba mate.

• Galletitas y snacks, entre otros productos.

Los organizadores remarcan que toda contribución suma y que cualquier ayuda representa un respaldo importante para quienes deben atravesar esta situación.

Aportes económicos para la campaña

Además de las donaciones materiales, la colecta también recibe aportes económicos. Para ello se difundió el alias:

jaquelineamaranto

La campaña invita a quienes puedan colaborar a realizar transferencias o contribuciones destinadas a cubrir las necesidades vinculadas al traslado y al acompañamiento de la familia.

Un pedido de acompañamiento para la familia

La convocatoria concluye con un mensaje de carácter espiritual dirigido a Cristina, a su hijo Max y a sus familiares. En la difusión de la colecta se solicita especialmente acompañar con oraciones a Cristina, a Max y a sus dos hijas, expresando el deseo de que puedan encontrar consuelo, fortaleza y paz en medio de este difícil momento.

Mientras la comunidad continúa conmocionada por la tragedia ocurrida este martes, la campaña solidaria busca transformarse en una herramienta concreta de ayuda para los familiares de Cristina Almonacid y de su hijo Max, permitiendo reunir recursos para el traslado hacia Caleta Olivia, Santa Cruz, y brindar el acompañamiento necesario frente a una pérdida que ha generado profundo pesar.

