Colegio San Carlo Acutis: avanza la puesta en marcha del establecimiento en Valle Chico

La puesta en funcionamiento del Colegio Privado San Carlo Acutis continúa avanzando a partir de un convenio de colaboración celebrado entre el Obispado de Catamarca y el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca. La nueva institución educativa tendrá sus instalaciones en el complejo urbanístico Valle Chico, departamento Capital, y busca dar respuesta a una necesidad vinculada con el crecimiento de la población del sector.

Durante la mañana de este jueves 5 de noviembre, el obispo diocesano Mons. Luis Urbanc mantuvo una reunión con el gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil, para definir aspectos relacionados con la marcha de este importante proyecto educativo.

El encuentro contó también con la participación del Vicario de Educación, Pbro. Lucas Segura, y del representante legal del Colegio Inmaculada Concepción de Recreo y miembro de la Vicaría de Educación, Pbro. Humberto Carrizo.

La reunión permitió avanzar en cuestiones vinculadas con la puesta en funcionamiento del nuevo establecimiento, una propuesta que busca ampliar la oferta de educación secundaria en Valle Chico, donde actualmente no existen escuelas de ese nivel.

El colegio comenzaría con 1º año en 2027

Durante el encuentro, el obispo Urbanč explicó que el nuevo colegio funcionará al lado de la escuela primaria de Valle Chico. De acuerdo con lo previsto, el año próximo podría comenzar a dictarse el 1º año del Nivel Secundario.

La incorporación de los demás años se realizará progresivamente, a medida que avance el crecimiento vegetativo de la matrícula. De esta manera, la institución proyecta una implementación gradual de su propuesta educativa, con un inicio centrado en el primer año y una ampliación posterior de los cursos.

El Obispo expresó su anhelo de que el establecimiento pueda dar respuesta al significativo crecimiento de la población de Valle Chico. En ese amplio sector, señaló, no existen actualmente escuelas de educación secundaria, una situación que vuelve relevante la creación de una nueva institución para atender las necesidades educativas de los vecinos.

La propuesta apunta, por lo tanto, a sumar una alternativa de formación secundaria en un área que experimentó un importante crecimiento poblacional y que no cuenta con establecimientos de ese nivel.

Jalil destacó la importancia de la iniciativa para los vecinos

Por su parte, el gobernador Raúl Jalil se mostró complacido con la marcha de la propuesta educativa. Además, expresó sus deseos de éxito para el proyecto y agradeció a la diócesis por impulsar la creación del colegio.

El mandatario provincial manifestó su reconocimiento "en nombre de todos los vecinos de Valle Chico, que necesitaban una escuela secundaria y éste es un paso importante", afirmó.

Las palabras del gobernador destacaron la importancia de la iniciativa para la comunidad, en particular por la necesidad de contar con una institución de nivel secundario en el sector. El avance del proyecto se desarrolla a partir del trabajo conjunto entre el Obispado de Catamarca y el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca.

El decreto que dispuso la creación del Colegio San Carlo Acutis

La creación del Colegio Público de Gestión Privada de Nivel Secundario fue dispuesta por el obispo diocesano Mons. Luis Urbanč mediante el decreto Nº 057, fechado el 12 de octubre de 2026, Memoria de San Carlo Acutis.

La medida se enmarca en el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú. A su vez, mediante el decreto respectivo, se estableció la incorporación del nuevo colegio al Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle, cuya sede se encuentra en el antiguo edificio del Seminario Diocesano.

La incorporación del San Carlo Acutis se proyecta dentro de una estructura educativa y cultural que ya reúne distintas instituciones de la Diócesis de Catamarca. En ese sentido, se considera que el nuevo establecimiento significaría un bien para el centro y una contribución fecunda para el Ceculd.

Preinscripciones abiertas

Como parte del proceso de constitución de la nueva institución educativa, recientemente se lanzó la preinscripción para diseñar la matrícula de 1º año.

El registro ya cuenta con alrededor de 30 postulantes, en una primera etapa destinada a organizar la futura matrícula del establecimiento.

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción a través del siguiente enlace:

Formulario de preinscripción al Colegio San Carlo Acutis

También es posible registrarse mediante el código QR que figura en el flyer que acompaña el comunicado de prensa.

Para consultas y contacto, se informaron los siguientes datos:

Teléfono: 383-4790448.

Correo electrónico: [email protected].

El avance del Colegio San Carlo Acutis representa una nueva propuesta para la educación secundaria en Valle Chico. Con la previsión de iniciar las actividades en 2027 con 1º año, la incorporación gradual de los cursos y una matrícula inicial en proceso de conformación, el proyecto busca responder al crecimiento poblacional del sector y ampliar la oferta educativa a través del trabajo conjunto entre la diócesis y el Gobierno provincial.