Vecinos de Loro Huasi cortan Ruta 40 y exigen obras definitivas en el río Ormachea

Vecinos de la localidad de Loro Huasi, en el departamento Santa María, llevan adelante un corte sobre la Ruta Nacional 40 para reclamar la ejecución de obras definitivas en el río Ormachea. La manifestación tiene como eje la necesidad de realizar trabajos de encauzamiento y construir defensas que permitan proteger a las familias asentadas en las inmediaciones del cauce, ante el riesgo de nuevos desbordes e inundaciones.

Los habitantes exigen respuestas concretas de las autoridades municipales y provinciales, y sostienen que la situación requiere intervenciones de infraestructura que permitan prevenir futuros episodios de crecidas. El reclamo se mantiene sobre una de las principales vías de comunicación de los Valles Calchaquíes, por lo que la protesta también repercute en la circulación de quienes transitan por el sector.

La demanda de los vecinos está vinculada con la preocupación por la seguridad de las familias que viven cerca del río Ormachea. Según expresaron durante la manifestación, los antecedentes de inundaciones registrados en la zona dejaron en evidencia la necesidad de contar con obras preventivas y soluciones que no se limiten a respuestas momentáneas.

El corte y la modalidad de circulación

La medida de fuerza consiste en la interrupción de la calzada sobre la Ruta Nacional 40. Sin embargo, los manifestantes permiten el paso de vehículos de manera periódica para reducir las complicaciones que genera el bloqueo.

La modalidad establecida por los vecinos contempla habilitaciones cada 60 minutos, durante un período de 15 minutos. De esta manera, la circulación permanece restringida durante la mayor parte del tiempo, aunque se abren intervalos para que los automovilistas puedan continuar su recorrido.

El corte genera interrupciones en el tránsito sobre una vía de importancia para la comunicación de los Valles Calchaquíes. Por ese motivo, se recomienda a quienes deban circular por el sector hacerlo con precaución y prever posibles demoras.

Durante la protesta, los habitantes colocaron carteles y otros elementos sobre la calzada para visibilizar la situación y reforzar el pedido de respuestas. Entre las consignas exhibidas se encuentra la frase "Queremos hechos, no palabras inválidas", con la que los manifestantes expresan su cuestionamiento ante la falta de soluciones definitivas.

Los antecedentes de 2016 y 2024

La preocupación de la comunidad se sostiene, de acuerdo con lo expresado por los vecinos, en los episodios de desbordes e inundaciones registrados durante 2016 y 2024. Esos acontecimientos permanecen como antecedentes que alimentan el temor de las familias ante eventuales nuevas crecidas del río Ormachea.

Los manifestantes consideran que la experiencia de esos años demuestra la importancia de avanzar con obras que permitan encauzar el cauce y establecer defensas para reducir los riesgos. El pedido apunta a que las intervenciones se concreten de manera definitiva, con el objetivo de proteger a quienes viven en las zonas cercanas.

La demanda también pone el foco en los sectores de mayor vulnerabilidad dentro de la comunidad. Durante la protesta, los vecinos manifestaron su preocupación por la seguridad de niños y adultos mayores, al advertir sobre las consecuencias que podría tener una nueva inundación.

"Tenemos niños y abuelos, no esperemos una desgracia. Nos sentimos abandonados por los distintos mandatos de la municipalidad", señalaron desde el lugar de la manifestación. La frase refleja el reclamo de los habitantes por una respuesta que permita atender la situación antes de que se produzca otro episodio de desborde.

El pedido dirigido al gobernador Raúl Jalil

La protesta tiene como destinatario al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a quien los vecinos le exigen que cumpla con el compromiso asumido de realizar las obras necesarias en el sector del río Ormachea.

Los manifestantes reclaman avances concretos en los trabajos y respuestas sobre la ejecución de la infraestructura solicitada. La demanda se dirige tanto a las autoridades provinciales como a las municipales, en un contexto en el que los habitantes sostienen que la falta de obras mantiene expuestas a las familias que viven cerca del cauce.

El reclamo vuelve a colocar en el centro de la escena la situación del río Ormachea y la necesidad de concretar las intervenciones que los vecinos consideran indispensables para prevenir nuevos desbordes. Mientras la protesta continúa sobre la Ruta Nacional 40, la comunidad insiste en que las respuestas deben traducirse en trabajos efectivos.