Turismo: desplegó agenda de trabajo en Fiambalá y Tinogasta para fortalecer el sector

La Secretaría de Gestión Turística de la Provincia desarrolló una agenda de trabajo en Fiambalá y Tinogasta con el objetivo de fortalecer la actividad turística, mejorar las condiciones de atención a los visitantes y acercar herramientas de acompañamiento a los emprendimientos del sector. Las actividades estuvieron encabezadas por Evangelina Quarín, junto con el equipo del organismo provincial, e incluyeron reuniones institucionales, encuentros con representantes de las fuerzas de Seguridad y jornadas de asesoramiento destinadas a prestadores turísticos.

La iniciativa permitió abordar diferentes aspectos vinculados con el desarrollo de los destinos, desde la coordinación de acciones con los gobiernos municipales hasta el análisis de las condiciones de seguridad en puntos estratégicos de ingreso y la presentación de alternativas de financiamiento para los emprendimientos turísticos.

La agenda se inició en Fiambalá el martes 3 y continuó el miércoles 4 en Tinogasta. En ambas localidades se desarrollaron encuentros destinados a fortalecer los espacios de articulación entre el Estado provincial, los municipios, las fuerzas de Seguridad y los actores que forman parte de la actividad turística.

El trabajo desplegado buscó acercar directamente al sector información sobre programas y beneficios disponibles, responder consultas y generar instancias de intercambio sobre las necesidades de los emprendimientos. Al mismo tiempo, se avanzó en cuestiones relacionadas con la organización de los destinos y las condiciones necesarias para mejorar los servicios ofrecidos a quienes los visitan.

Reunión con el municipio de Fiambalá para coordinar acciones turísticas

Durante la jornada del martes 3, el equipo de la Secretaría de Gestión Turística mantuvo una reunión con el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y su equipo de trabajo.

El encuentro estuvo centrado en distintos temas vinculados al desarrollo turístico de la localidad y en la coordinación de acciones conjuntas destinadas a fortalecer la actividad. Entre los aspectos abordados se encontraron las condiciones de seguridad y la atención a quienes visitan el destino, dos cuestiones contempladas dentro de la agenda de trabajo desarrollada por el organismo provincial.

La reunión permitió establecer un espacio de diálogo entre las autoridades provinciales y municipales para tratar las necesidades del destino y avanzar en propuestas orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios turísticos.

La articulación entre ambos niveles de gestión formó parte de una agenda que también incluyó encuentros con otras instituciones y actores vinculados con la actividad, en una búsqueda de coordinación para acompañar el crecimiento turístico de Fiambalá.

Seguridad y organización del acceso al Balcón del Pissis

Otro de los puntos centrales de la agenda en Fiambalá fue el encuentro interinstitucional con representantes de las fuerzas de Seguridad, destinado a avanzar en cuestiones relacionadas con el puesto de control Kilómetro 0, acceso al Balcón del Pissis.

Durante la reunión se analizaron distintas propuestas para mejorar las instalaciones y el equipamiento del puesto, con el propósito de fortalecer las condiciones en las que se desarrollan los controles. Además, los participantes acordaron criterios y modalidades de trabajo conjunto para mejorar la organización del ingreso a la zona.

La intervención sobre este punto de control se enmarca en las acciones abordadas durante la agenda turística local, que contempla la coordinación entre organismos y fuerzas de Seguridad para atender aspectos vinculados con la circulación y la atención de quienes acceden al destino.

Los principales temas tratados durante el encuentro fueron:

Puesto de control: Kilómetro 0, acceso al Balcón del Pissis.

Infraestructura: propuestas para mejorar las instalaciones.

Equipamiento: análisis de necesidades y alternativas de mejora.

Coordinación institucional: acuerdos sobre criterios y modalidades de trabajo conjunto.

Controles: fortalecimiento de las tareas y organización del ingreso a la zona.

La reunión permitió avanzar en el intercambio de propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento del puesto y fortalecer la articulación entre las instituciones involucradas.

Financiamiento y programas de descuentos

Como parte de las actividades desarrolladas en Fiambalá, el equipo provincial organizó un encuentro con prestadores turísticos locales en el Punto Digital de Fiambalá. La jornada estuvo destinada a presentar herramientas de apoyo para el sector, entre ellas las líneas de financiamiento del Banco Nación y del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la actividad también se brindó información sobre los beneficios y las condiciones de adhesión a los programas de descuentos disponibles. El encuentro permitió acercar a los emprendimientos turísticos información sobre las alternativas de financiamiento y los requisitos necesarios para acceder a las herramientas presentadas.

La propuesta se orientó a generar un espacio de asesoramiento directo, en el que los prestadores pudieran conocer las características de los programas, plantear consultas e intercambiar inquietudes relacionadas con las necesidades de sus actividades.

La presentación de estas herramientas formó parte de la agenda de acompañamiento al sector turístico que desarrolló la Secretaría de Gestión Turística en ambas localidades.

Tinogasta replicó la jornada de asesoramiento en el Museo del Sabor

La agenda de trabajo continuó el miércoles 4 en Tinogasta, donde se desarrolló un nuevo encuentro con prestadores turísticos de la localidad. La actividad tuvo lugar en el Museo del Sabor, espacio en el que los emprendedores recibieron información y asesoramiento sobre las herramientas de financiamiento del Banco Nación y del Consejo Federal de Inversiones, además de los programas de descuentos disponibles.

Durante la jornada se abordaron los requisitos de acceso, las condiciones de adhesión y las posibilidades que ofrecen estas propuestas para los emprendimientos turísticos. La actividad replicó el esquema desarrollado previamente en Fiambalá, con el propósito de acercar directamente la información a los actores del sector y facilitar el conocimiento de las alternativas disponibles.

Ambas jornadas permitieron responder consultas e intercambiar inquietudes sobre las necesidades de los emprendimientos, generando instancias de contacto entre el equipo provincial y los prestadores turísticos.

La continuidad de estas actividades en las dos localidades permitió desarrollar una agenda de asesoramiento que contempló las particularidades de cada destino y las demandas planteadas por sus representantes.