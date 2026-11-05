La Virgen del Valle visitó la Delegación de la Policía Federal y continúa su recorrido

Durante la mañana de este jueves 5 de noviembre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle llegó a la Delegación local de la Policía Federal, ubicada en calle San Martín, entre Junín y Ayacucho, en la ciudad Capital.

La Sagrada Imagen partió desde el Santuario Catedral a bordo de un móvil de la institución policial. A lo largo del trayecto, su presencia fue anunciada por la sirena del vehículo y saludada por los ocasionales transeúntes que se encontraban en las calles. Una vez en las dependencias policiales, la Virgen fue recibida por quienes allí desempeñan sus tareas de servicio a la comunidad. El encuentro se desarrolló en un clima de respeto y devoción, con la participación de los trabajadores de la institución que se acercaron para recibir a la Ilustre Visitante.

El padre Ángel Nieva, sacerdote que colabora con la pastoral del Santuario Catedral, expresó su agradecimiento por el recibimiento brindado a la imagen mariana. Luego, rezó ante la Madre Morena y concluyó el momento de oración con la bendición.

La visita formó parte del recorrido de la Virgen del Valle por instituciones y espacios de la comunidad, en el que la imagen peregrina se acerca a distintos ámbitos para compartir momentos de oración y encuentro.

La agenda de visitas continúa durante este jueves

Además de su presencia en la Delegación local de la Policía Federal, durante esta misma jornada la Virgen del Valle tiene previsto visitar otros dos establecimientos.

El cronograma de este jueves incluye al Centro de Contención Huayna Huasi y a la Escuela Secundaria Nº 50 Héroes de Malvinas, que también recibirán a la Sagrada Imagen en el marco de su recorrido.

De esta manera, la agenda contempla tanto instituciones vinculadas al servicio comunitario como espacios educativos y de contención, con encuentros que tienen como eje la presencia de la Madre del Valle y la oración.

Encuentro con vecinos en el centro vecinal San Martín de Porres

El recorrido de la Virgen del Valle también tuvo una expresión comunitaria durante la tarde del miércoles 4 de noviembre, cuando la imagen visitó el centro vecinal San Martín de Porres.

La convocatoria reunió a vecinos del barrio y de sectores aledaños, que se acercaron para recibir a la Madre Morena. La imagen llegó en brazos del padre Ángel Nieva y fue recibida con cariño, emoción y mucha devoción por los habitantes de la zona. A continuación, comenzó la Santa Misa en honor de San Martín de Porres, Patrono del barrio, cuya festividad se conmemora cada 3 de noviembre.

La celebración eucarística permitió compartir un momento de fe en torno al patrono barrial y a la presencia de la Virgen del Valle. Al finalizar la misa, los vecinos permanecieron junto a María y continuaron el encuentro con el rezo del Rosario.

Durante ese momento de oración, dieron gracias y elevaron sus pedidos a la Madrecita, solicitándole que interceda por sus necesidades. La visita concluyó así con una instancia de acompañamiento y devoción compartida entre los vecinos y la imagen peregrina.

El cronograma para este viernes 6 de noviembre

La agenda de visitas de la Virgen del Valle continuará este viernes 6 de noviembre con actividades en instituciones educativas, organismos y espacios comunitarios. Los horarios previstos son los siguientes:

8:00 a 18:00: Colegio Pía Didoménico, Nivel Primario.

8:30 a 12:00: Equipo Técnico de los Juzgados de Familia y Atención a la Víctima.

9:00 a 12:00: Dirección de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad.

14:00: Escuela Belgrano.

18:30 a 20:00: APPAC.

La programación contempla una jornada con visitas distribuidas desde la mañana hasta la noche, con presencia de la Virgen del Valle en distintos ámbitos de la comunidad.

El recorrido de la Madre Morena reúne encuentros institucionales y comunitarios, como los desarrollados en la Delegación de la Policía Federal y en el centro vecinal San Martín de Porres. En cada espacio, la imagen peregrina es recibida por quienes participan de las actividades, con momentos de oración, celebración y acompañamiento espiritual.