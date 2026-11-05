Violencia contra trabajadoras sexuales: Yoko Ortíz alertó sobre el avance del odio

El aumento de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ y el debilitamiento de las políticas públicas de protección encendieron una nueva señal de alarma. La situación volvió a poner en el centro del debate la violencia que atraviesan las personas de la diversidad y las condiciones en las que se desarrollan las acciones destinadas a proteger sus derechos.

En ese contexto, Jorge Ovejero, secretario ejecutivo de la Mesa Provincial de Diversidad, sostuvo que la violencia no puede analizarse de manera aislada. El referente vinculó el crecimiento de estos hechos con la legitimación de discursos discriminatorios desde distintos espacios de representación política.

La mirada planteada por Ovejero apuntó a considerar los episodios de violencia dentro de un escenario más amplio, en el que las expresiones públicas de discriminación pueden contribuir a profundizar situaciones de hostilidad contra la comunidad.

Posteriormente, Yoko Ortíz, en diálogo con La Unión, se refirió a esta realidad y calificó de "lamentable" lo sucedido en Buenos Aires. La referente señaló que el hecho se suma a otras situaciones que ya se venían registrando, algunas de manera esporádica, aunque mayormente a través de manifestaciones de violencia psicológica y virtual.

La violencia también se expresa en ámbitos psicológicos y virtuales

Al analizar los antecedentes de estos episodios, Ortíz remarcó que las agresiones no se limitan necesariamente a hechos físicos. Según indicó, anteriormente se habían presentado situaciones de violencia de manera esporádica, pero con una presencia mayoritaria en el plano psicológico y virtual.

La referente señaló que estas situaciones se producen en el país pese a la existencia de una legislación que protege a la comunidad trans. En ese sentido, recordó: "Hay una ley que defiende a nuestra población trans".

La mención a la normativa puso de relieve la preocupación por la distancia entre la existencia de herramientas legales de protección y los hechos de violencia que continúan ocurriendo. Ortíz se refirió a la situación desde la perspectiva de una comunidad que, aun contando con una ley que la ampara, enfrenta manifestaciones de odio y agresiones.

El análisis se desarrolló en un contexto marcado por el aumento de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ y por el debilitamiento de las políticas públicas de protección, dos factores que encendieron una nueva alerta.

La preocupación por las nuevas generaciones

Al referirse a las posibles razones detrás de este hecho de extrema violencia, Yoko Ortíz aludió a los dichos del presidente Javier Milei en Davos, durante el Foro Económico. La referente consideró que esas expresiones están contribuyendo a generar odio hacia la población LGBT+.

Ortíz afirmó que lo expresado en ese ámbito "está generando este odio hacia nuestra población", en una referencia directa al impacto que, desde su perspectiva, pueden tener los discursos políticos sobre las actitudes sociales hacia la diversidad.

Otro de los aspectos que la sorprendió fue la edad de quienes participaron de las agresiones. La referente manifestó su preocupación al advertir que varios de los agresores eran menores de edad.

"Es triste ver a las nuevas generaciones que vengan con estos pensamientos y manifestaciones de odio, crueldad hacia nosotros", expresó.

Sus declaraciones pusieron el foco en la presencia de expresiones de odio entre jóvenes y en la preocupación que genera que estas manifestaciones se reproduzcan en nuevas generaciones. La cuestión se sumó a la advertencia sobre el crecimiento de la violencia y la necesidad de considerar los distintos ámbitos en los que se manifiesta.

La Marcha del Orgullo en Catamarca tendrá fecha a confirmar

En relación con las actividades de la comunidad LGBT+ en la provincia, Yoko Ortíz indicó que la Marcha del Orgullo en Catamarca se realizará, aunque todavía no cuenta con una fecha definida.

La movilización provincial tendrá lugar después de la prevista en la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo en Catamarca se reuniría este viernes para avanzar en la definición de la fecha de la convocatoria local. La intención es establecer el día de la movilización durante noviembre, mes en el que Argentina conmemora el Orgullo.

De esta manera, la agenda de la comunidad LGBT+ en Catamarca continúa en proceso de organización, en paralelo con las preocupaciones expresadas por referentes de la diversidad ante el aumento de los hechos de violencia, las manifestaciones de odio y el debilitamiento de las políticas públicas de protección.

Las declaraciones de Yoko Ortíz y Jorge Ovejero coincidieron en señalar que la situación no debe entenderse como una serie de hechos aislados. En sus análisis, la violencia contra la comunidad se vincula con un escenario más amplio de discursos discriminatorios, agresiones psicológicas y virtuales, y preocupación por las expresiones de odio que alcanzan también a las nuevas generaciones.