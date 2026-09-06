Fresco y con chaparrones aislados: así estará en Catamarca

Se va terminando el primer finde del nuevo mes y el clima se presenta con un escenario marcado por el descenso de las temperaturas, nubosidad variable y la posibilidad de precipitaciones leves por sectores. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca, con registros térmicos que se moverán entre los 9 y los 13 grados, en una muestra del anunciado descenso térmico de un invierno que, según la descripción del panorama, no se quiere ir.

De acuerdo con el organismo nacional, las condiciones del tiempo estarán atravesadas por la presencia de nubosidad durante distintos momentos de la jornada. El cielo tendrá diferentes características a medida que avance el domingo, mientras las temperaturas se mantendrán en niveles bajos.

Durante la madrugada, el cielo se presentó mayormente nublado, con una temperatura estimada en 10 grados. Para ese momento del día, la probabilidad de precipitaciones se ubicó entre el 0% y el 10%, por lo que las chances de lluvias fueron reducidas. El escenario previsto para las primeras horas del día estuvo acompañado, además, por la presencia de viento, un elemento que tendrá continuidad durante buena parte de la jornada.

La mañana y los chaparrones

Con el avance del domingo, las condiciones podrían volverse más inestables. Durante la mañana, el pronóstico contempla la posibilidad de chaparrones, en coincidencia con el registro térmico más bajo de las primeras horas: 9 grados.

Esta franja del día será la que concentre la mayor posibilidad de precipitaciones. Según los datos suministrados, la probabilidad se ubicará entre el 10% y el 40%, configurando así el período con mayores chances de lluvias dentro de la jornada. La combinación entre temperaturas bajas, nubosidad y la posibilidad de chaparrones marcará el comienzo de este domingo, en el marco de un descenso térmico que vuelve a instalar condiciones propias de una jornada fresca.

La tarde traerá una mejora en las condiciones

Hacia la tarde, el panorama tenderá a mejorar y las posibilidades de precipitaciones se habrán disipado. El cielo se presentará parcialmente nublado, mientras la temperatura alcanzará los 13 grados, valor que constituirá la máxima prevista para este domingo.

De esta manera, la segunda parte de la jornada mostrará un escenario diferente al de la mañana, con una menor posibilidad de lluvias y una temperatura que llegará a su punto máximo del día. La evolución de las condiciones permitirá transitar la tarde con un cielo parcialmente cubierto, aunque el viento continuará siendo uno de los factores destacados del pronóstico.

Noche con cielo algo nublado

Durante la noche, la nubosidad continuará presente, aunque el cielo se mostrará algo nublado. La temperatura volverá a descender hasta los 9 grados, retomando el registro mínimo previsto para la jornada. El domingo cerrará así con un ambiente fresco y sin chances de precipitaciones señaladas para ese período, luego de una mañana que habrá concentrado la mayor posibilidad de chaparrones.

Viento sostenido y ráfagas de hasta 50 km/h

El viento será otro de los protagonistas de este domingo en Catamarca. Se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la jornada, con variaciones en cuanto a su dirección predominante.

Durante la madrugada y la mañana, el viento soplará principalmente desde el Este (E). En tanto, durante la tarde y la noche, la dirección predominante cambiará hacia el Norte (N).

Las ráfagas también tendrán una presencia destacada. Durante la madrugada podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h. Para la mañana no se especifican ráfagas, mientras que durante la tarde y la noche nuevamente podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.



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