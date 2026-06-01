Comenzó a regir el beneficio del Marcatón Transporte

Desde este lunes quedó formalmente operativo el beneficio del Programa Marcatón Transporte, una iniciativa destinada a otorgar un descuento del 50% en el valor del boleto del transporte urbano de pasajeros para aquellos usuarios que realizaron previamente su inscripción mediante la aplicación Mi Catamarca.

La medida ya se encuentra vigente en las unidades de transporte de pasajeros que prestan servicio en toda la provincia y representa la puesta en marcha efectiva de un beneficio que alcanzará a quienes completaron el proceso de registro y fueron incorporados a las bases de datos correspondientes.

Con la entrada en funcionamiento del programa, los usuarios habilitados pueden comenzar a utilizar el descuento al momento de abonar sus viajes mediante las modalidades establecidas para acceder a la promoción. La iniciativa busca canalizar el beneficio a través de herramientas digitales, utilizando tanto la aplicación Mi Catamarca como los sistemas de pago electrónico habilitados para el transporte público.

Cómo funciona el descuento en el boleto

El programa establece que los usuarios registrados podrán acceder a una reducción del 50% en el valor del pasaje cuando realicen el pago del boleto mediante código QR.

Para obtener el beneficio es necesario utilizar la aplicación BNA+ y contar con saldo disponible en cuenta, ya que la operación se realiza mediante una compra equivalente al uso de una tarjeta de débito. El sistema funciona a través de las terminales instaladas en los colectivos que prestan servicio urbano de pasajeros en la provincia.

De acuerdo con la modalidad prevista, el beneficio alcanza a los pagos efectuados mediante:

• Código QR.

• Aplicación BNA+.

• Saldo disponible en cuenta bancaria.

• Terminales de cobro instaladas en las unidades de transporte.

La implementación del sistema permite que el descuento se aplique directamente al momento de efectuar la operación correspondiente para abonar el viaje.

El registro continúa abierto para nuevos usuarios

Aunque el beneficio ya comenzó a funcionar para quienes completaron el proceso de inscripción y validación, las autoridades informaron que el registro permanece habilitado para nuevos usuarios. Las personas interesadas en sumarse al programa pueden continuar realizando la inscripción a través de la aplicación Mi Catamarca.

Sin embargo, se aclaró que quienes se registren a partir de ahora serán incorporados de manera progresiva a las bases de datos administradas por el Gobierno provincial y el Banco Nación. Este procedimiento implica una etapa previa de verificación destinada a corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

Entre las condiciones que se controlan figura especialmente la acreditación del domicilio en la provincia de Catamarca. Por este motivo, la incorporación de nuevos beneficiarios se realiza por etapas y depende del proceso de validación de la información suministrada durante el registro.

El proceso de inscripción

Las autoridades recordaron que todos los usuarios del servicio de transporte urbano que deseen acceder al descuento deben completar el trámite correspondiente mediante la aplicación Mi Catamarca.

Para ello, es necesario ingresar a la sección específica de Marcatón Transporte y realizar el registro utilizando un nombre de usuario y una contraseña. Una vez cumplida esa instancia, la información es procesada y posteriormente verificada para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el programa.

El procedimiento contempla las siguientes etapas:

• Registro en la aplicación Mi Catamarca.

• Ingreso al apartado Marcatón Transporte.

• Carga de usuario y contraseña.

• Verificación de datos.

• Control del requisito de domicilio en Catamarca.

• Incorporación a las bases de datos del Gobierno provincial y del Banco Nación.

• Habilitación para acceder al beneficio.

Este mecanismo permite ordenar la incorporación de usuarios y garantizar que el descuento sea aplicado a quienes cumplan con las condiciones previstas.

Una implementación basada en herramientas digitales

La puesta en marcha del beneficio se apoya en la utilización de plataformas digitales y sistemas electrónicos de pago que permiten gestionar tanto el registro como la utilización del descuento.

Por un lado, la aplicación Mi Catamarca constituye la puerta de acceso al programa mediante el proceso de inscripción. Por otro, la aplicación BNA+ se convierte en la herramienta necesaria para concretar el pago del boleto con el descuento correspondiente.

A través de este esquema, el beneficio queda integrado al sistema de cobro disponible en las unidades de transporte urbano de pasajeros que operan en la provincia.