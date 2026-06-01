Control focal: Salud desplegará operativos en una decena de barrios

El Ministerio de Salud de la provincia continuará esta semana con el desarrollo de acciones preventivas destinadas a reducir la presencia del mosquito Aedes Aegypti, vector responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue, el zika y la chikungunya.

En el marco de esta estrategia sanitaria, la cartera provincial confirmó un nuevo cronograma de control focal que se extenderá desde el lunes 1 hasta el viernes 5 de junio, con intervenciones programadas en distintos barrios de la Capital. Las tareas estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, que trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital.

El objetivo de estas acciones es fortalecer las medidas de prevención y control mediante recorridos domiciliarios, inspecciones y actividades orientadas a reducir potenciales criaderos del mosquito transmisor de enfermedades virales.

Trabajo coordinado entre Provincia y Municipio

El operativo previsto para esta semana forma parte de un esquema de trabajo articulado entre organismos provinciales y municipales que vienen desarrollando tareas preventivas vinculadas al control vectorial.

La participación conjunta de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis y de la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital permitirá ampliar la cobertura territorial de los operativos y llegar a numerosos sectores urbanos. Según se informó oficialmente, las brigadas recorrerán distintos barrios durante jornadas distribuidas en dos turnos diarios, lo que permitirá sostener la presencia de los equipos sanitarios a lo largo de toda la semana.

Los horarios establecidos para las tareas son:

• De 8 a 12 horas.

• De 16 a 19 horas.

Durante esas franjas horarias, los agentes realizarán las acciones de control focal previstas dentro del cronograma semanal.

Los barrios incluidos en el operativo

La planificación difundida por el Ministerio de Salud contempla intervenciones en una amplia cantidad de sectores de la Capital. Las acciones se desarrollarán en los siguientes barrios:

• Banda de Varela.

• Centro.

• Libertador II.

• Parque Norte Este.

• San Ramón.

• Pozo de Choya.

• Virgen Morena.

• Terebintos Norte etapa B.

• 60 Viviendas.

• 100 Viviendas.

• 120 Viviendas.

• 140 Viviendas.

La inclusión de estos sectores forma parte de la planificación elaborada para la semana y busca alcanzar diferentes zonas de la ciudad mediante un trabajo territorial sostenido.

Prevención frente al dengue, zika y chikungunya

Las actividades previstas se enmarcan en las medidas de prevención impulsadas por el Ministerio de Salud para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor de enfermedades que representan una preocupación permanente para los sistemas sanitarios. Entre las enfermedades asociadas a este vector se encuentran:

• Dengue.

• Zika.

• Chikungunya.

La continuidad de los controles focales forma parte de una política de vigilancia y prevención que busca reducir riesgos sanitarios mediante intervenciones territoriales programadas y coordinadas.

Un cronograma sujeto a las condiciones climáticas

Las autoridades informaron además que la planificación anunciada para esta semana podría experimentar modificaciones en función de las condiciones meteorológicas.

De esta manera, el cronograma establecido entre el 1 y el 5 de junio permanecerá sujeto a eventuales cambios derivados del clima, situación que será evaluada por los equipos responsables de la ejecución de los operativos.

Mientras tanto, las brigadas provinciales y municipales se preparan para desplegar una nueva semana de trabajo en terreno, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y sostener el control del mosquito Aedes Aegypti en distintos barrios de la Capital.