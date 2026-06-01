La Capital inició el camino para convertirse en un Destino Turístico Inteligente

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca comenzó un proceso de transformación con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes la visitan y, al mismo tiempo, fortalecer la calidad de vida de quienes la habitan. La propuesta se enmarca en la implementación del modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), una metodología reconocida internacionalmente que promueve un desarrollo turístico más sostenible, innovador, accesible y eficiente.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, que trabaja de manera conjunta con especialistas del Instituto Ciudades del Futuro, organismo que cuenta con el respaldo técnico de instituciones internacionales vinculadas al desarrollo turístico y urbano.

El proceso marca el inicio de una nueva etapa para la ciudad, en la que el turismo es concebido desde una perspectiva integral, incorporando herramientas que permitan mejorar la gestión pública y optimizar la experiencia tanto de los visitantes como de los residentes.

Más que una certificación

Desde la organización del proyecto explicaron que convertirse en un Destino Turístico Inteligente va mucho más allá de obtener una certificación o reconocimiento. La propuesta implica adoptar una nueva forma de gestionar el turismo, basada en la generación y utilización de información concreta para la toma de decisiones.

El modelo apunta a aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología para mejorar los servicios turísticos, promover la accesibilidad para todas las personas, fortalecer el cuidado ambiental y generar mecanismos de participación entre los distintos actores que intervienen en la actividad.

En términos prácticos, esta metodología permite identificar las fortalezas existentes y detectar oportunidades de mejora. A partir de ese diagnóstico, se busca diseñar estrategias que posibiliten ofrecer mejores experiencias a quienes visitan la ciudad, optimizar los servicios vinculados al sector y generar un desarrollo más equilibrado y sostenible para toda la comunidad.

Los cinco pilares del modelo DTI

Durante los últimos días, el equipo técnico municipal inició una etapa de capacitación y análisis que permitirá evaluar la situación actual de la ciudad en una serie de aspectos considerados fundamentales dentro del modelo de Destino Turístico Inteligente.

La evaluación se desarrollará sobre cinco pilares centrales:

Gobernanza

Sostenibilidad

Innovación

Tecnología

Accesibilidad

Estos ejes constituyen la base sobre la cual se construye la metodología DTI y permiten analizar el nivel de desarrollo alcanzado por el destino, así como también las acciones necesarias para avanzar hacia un modelo turístico más moderno y eficiente.

La etapa de capacitación y diagnóstico representa uno de los primeros pasos de un proceso que buscará generar información precisa sobre la realidad local, identificar desafíos y definir prioridades para el desarrollo futuro del sector.

Una visión integral del crecimiento turístico

El coordinador municipal del proyecto, Jorge Cejas, destacó el alcance de la iniciativa y el compromiso que implica para la ciudad. "Convertirse en un Destino Turístico Inteligente es asumir el compromiso de pensar el turismo de manera integral, poniendo en el centro tanto a los visitantes como a los residentes. Significa trabajar para que el crecimiento turístico genere beneficios concretos para toda la comunidad", expresó.

La definición sintetiza uno de los principios fundamentales del programa: comprender que el desarrollo turístico no solo debe generar una mejor experiencia para quienes llegan a conocer el destino, sino también traducirse en mejoras concretas para quienes viven diariamente en la ciudad.

Participación de todos los sectores

Según se informó, durante los próximos meses el proceso avanzará con instancias de participación que involucrarán a representantes de diversos ámbitos vinculados al turismo y al desarrollo local.

La propuesta contempla la intervención de actores del:

Sector público

Sector privado

Ámbito académico

Sociedad civil

El objetivo será construir de manera conjunta una hoja de ruta que permita orientar las acciones futuras y consolidar a la Capital como un destino moderno, competitivo y preparado para responder a los desafíos que plantea el turismo actual.

La participación de estos sectores busca garantizar una visión amplia del desarrollo turístico y promover consensos en torno a las políticas que se implementarán en el marco del proceso de transformación.