Denuncias falsas: dictan charla para analizar estereotipos de género y su impacto en la sociedad

La ONG AMAM por la No Violencia realizará una actividad destinada a la reflexión y la formación comunitaria bajo el título "Denuncias falsas ¿Dato cierto?". La propuesta invita a toda la comunidad a participar de una instancia de análisis y debate orientada a comprender la persistencia de los estereotipos de género y el impacto que estos generan en la sociedad.

La iniciativa se presenta como una oportunidad para promover el intercambio de ideas y el acceso a información sobre una temática que continúa ocupando un lugar central en las discusiones vinculadas a la convivencia social, la igualdad y la prevención de las distintas formas de violencia. Desde la organización remarcaron que el encuentro estará enfocado en brindar herramientas para reflexionar y profundizar el conocimiento sobre cuestiones que atraviesan a la comunidad en su conjunto.

La actividad se desarrollará en un contexto de formación y diálogo, buscando generar un espacio donde los asistentes puedan acercarse a conceptos, perspectivas y elementos de análisis que contribuyan a una mejor comprensión de los fenómenos relacionados con los estereotipos de género y sus consecuencias.

La expositora

Uno de los aspectos centrales de la jornada será la exposición de la Dra. Marcela Whitaker, integrante de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Catamarca.

Su participación aportará una mirada especializada sobre la temática propuesta, en el marco de una actividad que tiene como finalidad generar reflexión y promover el intercambio de conocimientos. La presencia de una representante de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Catamarca otorga al encuentro un componente institucional vinculado al análisis de cuestiones relacionadas con género, igualdad y violencia.

La exposición se desarrollará ante los asistentes convocados por la ONG AMAM por la No Violencia, entidad que impulsa esta propuesta con el propósito de abrir espacios de formación accesibles para toda la comunidad.

Fecha, horario y lugar del encuentro

La charla denominada "Denuncias falsas ¿Dato cierto?" se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente cronograma:

Fecha: lunes 1 de junio.

Horario: 19:30 horas.

Lugar: Salón Hospedaje del Peregrino.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad, sin distinciones, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y favorecer el intercambio de experiencias y perspectivas en torno a una problemática considerada de gran relevancia social.

El encuentro se desarrollará en un ámbito pensado para el diálogo y la construcción colectiva de conocimientos, permitiendo que los participantes accedan a información y reflexiones vinculadas con los desafíos que plantean los estereotipos de género en la actualidad.

Respeto, igualdad y vínculos libres de violencia

Desde la organización destacaron que la actividad busca convertirse en un espacio para informarse, dialogar y comprender con mayor profundidad una temática que impacta en distintos ámbitos de la vida social.

La propuesta apunta a fortalecer valores vinculados con el respeto y la igualdad, al tiempo que promueve la construcción de vínculos libres de violencia. En ese sentido, la charla se presenta como una instancia de formación que pretende generar conciencia y favorecer una comprensión más amplia de las dinámicas sociales relacionadas con los estereotipos de género.

La convocatoria de la ONG AMAM por la No Violencia pone el foco en la importancia de abrir espacios de encuentro donde la comunidad pueda acceder a información, intercambiar opiniones y reflexionar sobre cuestiones que tienen incidencia directa en la convivencia cotidiana.

Con la participación de la Dra. Marcela Whitaker y el acompañamiento de la comunidad, la jornada buscará aportar elementos para el análisis de una temática de gran relevancia social, promoviendo el diálogo como herramienta para fortalecer el respeto, la igualdad y la construcción de relaciones libres de violencia.