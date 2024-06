Cómo arreglar una prenda quemada con la plancha: el truco de los expertos

Quemar la ropa con la plancha es un accidente doméstico más común de lo que muchos podríamos imaginar. Ya sea por no ajustar correctamente la temperatura, no prestar atención o simplemente por no seguir las instrucciones de planchado de la etiqueta, este tipo de incidentes ocurren frecuentemente.

Begoña Pérez, conocida en las redes sociales como La Ordenatriz por sus consejos sobre orden y limpieza, nos trae soluciones prácticas para este tipo de problemas. En uno de sus posts en Instagram, Pérez compartió un método efectivo para tratar las quemaduras leves en la ropa, sumando a su repertorio de soluciones prácticas para manchas difíciles, como las de bolígrafo en la ropa de trabajo o escolar.

Según La Ordenatriz, es común que mientras se plancha, uno se distraiga y termine por quemar un poco la prenda y dejar una antiestética mancha parduzca. Si bien una quemadura que atraviese la tela puede ser irreparable salvo por costura, las quemaduras que solo afectan el color de la tela aún tienen solución. Vamos a ver cuál es.

La fórmula mágica de la ordenatriz

Begoña Pérez propone una solución sencilla y efectiva para estas manchas de quemadura leves que no dejan agujeros pero sí descoloridos en la tela. El truco consiste en una mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada. He aquí cómo puedes aplicar este método:

Ingredientes y proceso

Prepara la mezcla:

Combina bicarbonato de sodio con agua oxigenada hasta formar una pasta.

La cantidad exacta dependerá del tamaño de la mancha, pero una buena regla general es usar partes iguales de ambos ingredientes hasta obtener una consistencia pastosa.

Aplica la mezcla:

Extiende esta pasta sobre la zona afectada de la prenda.

Deja actuar la mezcla durante al menos 30 minutos . Si la mancha es especialmente resistente, puedes dejarla un poco más, pero asegúrate de no exponer la prenda al sol mientras tiene la mezcla, ya que podría causar amarilleamiento.

Lavado:

Después de que la mezcla haya actuado, en muchos casos podrás simplemente enjuagar la zona con agua limpia. Si la mancha persiste o si deseas asegurarte de que toda la mezcla se ha eliminado completamente, lava la prenda como lo harías normalmente.

Después de que la mezcla haya actuado, en muchos casos podrás simplemente enjuagar la zona con agua limpia. Si la mancha persiste o si deseas asegurarte de que toda la mezcla se ha eliminado completamente, lava la prenda como lo harías normalmente.

Consideraciones adicionales

Prueba de color: Antes de aplicar la mezcla sobre la prenda, realiza una prueba en una pequeña área oculta para asegurarte de que no afectará el color del tejido.

Antes de aplicar la mezcla sobre la prenda, realiza una prueba en una pequeña área oculta para asegurarte de que no afectará el color del tejido. No al sol: Recuerda no dejar la prenda al sol con la mezcla aplicada para evitar daños adicionales por amarilleamiento.

Las quemaduras en la ropa ya no tienen que ser una sentencia de destrucción para tus prendas favoritas. Con los consejos de La Ordenatriz, puedes revivir tu ropa afectada por accidentes con la plancha. Ya sea usando su método para manchas de quemadura o su quitamanchas universal, estos trucos son esenciales para cualquier aficionado al orden y la limpieza eficiente en casa. No solo ahorran tiempo y dinero, sino que también prolongan la vida de tus prendas de vestir.