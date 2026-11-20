Un severo temporal golpeó durante la madrugada de este viernes a distintas localidades del interior de Córdoba y dejó un escenario marcado por ráfagas de viento de enorme intensidad, inundaciones, daños estructurales, evacuaciones y cortes de energía eléctrica. La violencia del fenómeno sorprendió a los habitantes durante las primeras horas del día y obligó a las autoridades municipales a activar protocolos de emergencia para atender las consecuencias.

Entre los puntos más afectados se encontraron San Francisco, General Cabrera y Calchín Oeste, donde las condiciones meteorológicas provocaron situaciones diferentes, aunque con un denominador común: importantes daños materiales y complicaciones para el funcionamiento habitual de las localidades.

En San Francisco, el viento ingresó con una fuerza repentina y provocó destrozos en estructuras, espacios públicos y viviendas, además de dejar sin electricidad a aproximadamente el 70% de la ciudad. En General Cabrera, en cambio, el principal problema estuvo relacionado con la acumulación de agua, el desborde de los canales de desagüe y la necesidad de evacuar familias de tres barrios.

Mientras tanto, en Calchín Oeste, un episodio de pocos minutos provocó daños de consideración en establecimientos productivos, una estación de servicio y distintas instalaciones comerciales.

Pese a la magnitud de los acontecimientos, las autoridades de las localidades afectadas destacaron que no se habían registrado personas lesionadas. En Calchín Oeste tampoco hubo evacuados.

San Francisco: ráfagas de 90 kilómetros por hora

En San Francisco, el temporal se manifestó de manera repentina alrededor de las 3:40 de la madrugada. El secretario de Prevención Urbana, Nelson Carrizo, describió el episodio como un fenómeno de gran intensidad que sorprendió a la población y alteró el funcionamiento de distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, las ráfagas alcanzaron velocidades estimadas de 90 kilómetros por hora, con un desplazamiento del viento en dirección suroeste-noreste.

Carrizo relató: "A las 3:40 de la mañana la ciudad fue sorprendida por un viento de gran intensidad; se estiman algunas ráfagas de 90 kilómetros en la hora que ingresaron en sentido suroeste-noreste".

La fuerza del fenómeno provocó daños en diferentes estructuras, entre ellas galpones pertenecientes a empresas. También resultaron afectados plazas, paseos y sectores de arboledas, mientras que algunas vías de acceso a la localidad quedaron interrumpidas por las consecuencias del temporal.

Frente a la situación, las autoridades activaron el protocolo de emergencia y organizaron un operativo conjunto con la participación de bomberos voluntarios, Policía provincial y la guardia local. Los equipos comenzaron a recorrer el ejido urbano para identificar los daños, evaluar los riesgos y atender los inconvenientes ocasionados por el viento.

El intendente Damián Bernarte puso en funcionamiento el comité de crisis y dispuso que los equipos municipales concentraran parte de sus recorridas en el sector noreste, donde se registraron voladuras de techos en viviendas.

A los daños estructurales se sumó una importante afectación del sistema eléctrico. Según precisó Carrizo, ocho subestaciones resultaron perjudicadas, situación que dejó sin suministro de energía a cerca del 70% de la ciudad.

La restitución del servicio comenzó mediante tareas escalonadas y coordinadas con la empresa provincial encargada de la prestación eléctrica, mientras continuaba la evaluación de las instalaciones afectadas.

General Cabrera: canales desbordados y familias evacuadas

En General Cabrera, la emergencia tuvo características diferentes. La acumulación de precipitaciones y el ingreso de agua desde el sector sur y suroeste provocaron que los canales de desagüe superaran su capacidad de escurrimiento, generando complicaciones en distintos barrios.

El intendente Guillermo Cavigliaso calificó el panorama como muy complejo y explicó que el volumen de agua recibido terminó superando los niveles que podían soportar los canales de la ciudad.

"Hemos recibido mucho agua del sector sur-suroeste, lo que nos ha llevado a sobrepasar los niveles de los canales de desagüe de la ciudad y, bueno, hemos tenido que evacuar a muchas personas de tres barrios puntuales de la localidad", señaló el jefe comunal.

La situación no estuvo relacionada únicamente con las precipitaciones de las últimas horas. Según explicó Cavigliaso, el escenario se agravó por los milímetros acumulados durante tormentas anteriores y por la saturación de los suelos, condiciones que dificultaron la absorción y el escurrimiento del agua.

Los barrios alcanzados por las evacuaciones fueron:

Argentino.

Pueblo Nuevo.

Las Lomitas.

En esos sectores, numerosas familias debieron abandonar sus viviendas y fueron alojadas en centros dispuestos para responder a la emergencia.

El jefe comunal también confirmó la suspensión de las clases debido a las complicaciones generadas por el temporal. Entre los establecimientos afectados mencionó al IPEM 291, que atravesaba dificultades vinculadas con el ingreso de agua desde la zona comprometida.

Además, uno de los establecimientos educativos funcionó como centro de evacuados y recibió a ocho personas que debieron pasar allí la noche. La acumulación de agua y las dificultades de circulación obligaron a mantener los operativos de asistencia y seguimiento de las condiciones en los barrios afectados, mientras las autoridades evaluaban la evolución de la situación.

Calchín Oeste: destrozos en una planta láctea y comercios

Otro de los episodios de mayor violencia se registró en Calchín Oeste, donde un temporal azotó la localidad alrededor de las 2:30 de la madrugada y provocó importantes daños materiales en establecimientos productivos, una estación de servicio y distintos sectores urbanos.

A diferencia de lo ocurrido en San Francisco y General Cabrera, el fenómeno tuvo una duración muy breve, estimada entre tres y cinco minutos. Sin embargo, durante ese lapso se registraron ráfagas intensas, acompañadas por granizo y algunas precipitaciones, que provocaron destrozos de consideración.

La fuerza del viento arrancó árboles de raíz, destruyó galpones y desplazó chapas a cientos de metros de distancia de las estructuras originales. Uno de los establecimientos más perjudicados fue una planta láctea recientemente inaugurada, que sufrió graves daños en sus instalaciones. También resultó afectado un emprendimiento dedicado a la comercialización de neumáticos y maquinaria agrícola, donde el derrumbe de estructuras alcanzó a vehículos y mercadería.

La magnitud de los daños también quedó reflejada en una estación de servicio Shell, cuyo propietario, identificado como Carlos, relató lo sucedido en diálogo con Cadena 3.

El comerciante explicó que el viento destruyó parte de las instalaciones utilizadas para guardar vehículos y ocasionó daños en un camión.

"A las dos y media de la mañana vino el viento fuerte. Fueron dos o tres minutos y, cuando salimos, nos encontramos con todos estos destrozos", contó. Carlos, quien vive junto al establecimiento, aseguró que nunca había presenciado un fenómeno de semejante magnitud. Según recordó, inicialmente comenzaron a sentirse ráfagas habituales de una tormenta de verano, pero posteriormente el viento incrementó de manera abrupta su intensidad.

"Empezamos a sentir ráfagas normales de una tormenta de verano y, en un momento, tomó más intensidad, con más presión y más fuerza", relató.

El propietario también destacó que, pese a los daños ocasionados en las instalaciones, no hubo personas lesionadas.

Chapas desplazadas hasta 400 metros y estructuras metálicas destruidas

La violencia del viento en Calchín Oeste quedó especialmente evidenciada por los daños ocasionados en las estructuras metálicas de los establecimientos afectados.

Las ráfagas arrancaron instalaciones, doblaron hierros y desplazaron chapas a distancias estimadas de entre 300 y 400 metros de los lugares donde se encontraban originalmente. La magnitud del desplazamiento de los materiales permite dimensionar la fuerza que alcanzó el fenómeno durante los pocos minutos que duró el episodio.

En otro sector de la localidad, un productor de 72 años también sufrió importantes pérdidas materiales. El temporal destruyó el techo de un gallinero en el que tenía aproximadamente 180 aves.

Los daños alcanzaron así tanto a emprendimientos comerciales e industriales como a instalaciones vinculadas con actividades productivas, generando un escenario de destrucción en diferentes sectores de la localidad. Pese a la intensidad de las ráfagas, las precipitaciones y el granizo, no se registraron personas heridas ni fue necesario evacuar habitantes en Calchín Oeste.

¿Fue un tornado? Las características del fenómeno

La magnitud de los destrozos generó interrogantes sobre la naturaleza del fenómeno meteorológico y la posibilidad de que se hubiera tratado de un tornado.

Sin embargo, según los datos de la estación meteorológica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en San Francisco, difundidos por medios locales, el episodio no habría sido un tornado, sino una tormenta de extensión limitada y de enorme intensidad. Esta descripción permite diferenciar las características del fenómeno registrado, que provocó daños importantes en un área determinada mediante ráfagas violentas, de la hipótesis de un tornado.

En Calchín Oeste, la duración estimada de entre tres y cinco minutos, la destrucción de galpones, el desplazamiento de chapas hasta 400 metros y la caída de árboles de raíz fueron algunos de los elementos que reflejaron la violencia del episodio.

En San Francisco, por su parte, las autoridades estimaron ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en General Cabrera las precipitaciones y la saturación del suelo derivaron en inundaciones y evacuaciones.