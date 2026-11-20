El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) realizó presentaciones formales ante el Ministerio de Educación y Trabajo y la Defensoría del Pueblo de la Provincia para reclamar la apertura de nuevas instancias de asamblea destinadas a la cobertura de cargos docentes y directivos vacantes en establecimientos educativos de los niveles primario y secundario.

Las notas fueron presentadas por el secretario general del SIDCA, Sergio Guillamondegui. En ambos escritos, el sindicato planteó la necesidad de una intervención urgente frente a la persistencia de puestos sin cubrir, una situación que, según denunció, viene señalando desde hace meses.

El reclamo apunta a que se prolongue el período de asambleas y se convoque a las instancias que sean necesarias hasta completar las coberturas requeridas. La entidad sostiene que el proceso no debe darse por concluido mientras continúen existiendo vacantes y pedidos de designación pendientes de respuesta.

El pedido presentado ante Educación y Trabajo

En la presentación dirigida a la ministra de Educación y Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, C.P.N. Verónica Soria, el SIDCA solicitó con carácter urgente que se prorrogue el período de asambleas para la cobertura de cargos docentes.

El gremio señaló que se llegó a la última asamblea prevista y que todavía permanecen numerosos puestos vacantes en escuelas primarias y secundarias. Entre ellos, mencionó cargos que quedaron sin titular como consecuencia de jubilaciones y cuya falta de cobertura, según indicó, viene siendo denunciada desde hace meses.

La nota expone dos razones centrales para fundamentar la solicitud. La primera está vinculada con la continuidad pedagógica y el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sin interrupciones. El sindicato advirtió que cada jornada sin docente implica una interrupción de la enseñanza y priva a los estudiantes de un tiempo de aprendizaje que difícilmente puede recuperarse.

En ese sentido, la presentación invoca el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a enseñar y aprender, y la Convención sobre los Derechos del Niño. También menciona el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y los artículos 3 y 28 de la Convención, que establecen la obligación de atender al interés superior del niño y garantizar su derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades.

El segundo fundamento se relaciona con los pedidos de cobertura que el sindicato elevó y que continúan sin respuesta, mientras los cargos permanecen vacantes. En el escrito, Guillamondegui expresó que desconocen si esos puestos no fueron incorporados al ofrecimiento por una falla del sistema informático o si su cobertura se encuentra pendiente de autorización ministerial.

Para el SIDCA, cerrar las asambleas en esas condiciones genera un perjuicio grave y difícil de reparar tanto para los estudiantes como para los afiliados, quienes pierden la oportunidad de acceder al trabajo docente mediante el procedimiento de designación.

Prórroga de las asambleas y revisión del sistema de cobertura

A partir de esos argumentos, el sindicato formuló tres solicitudes concretas al Ministerio:

Prorrogar el período de asambleas, sin establecer de antemano una fecha de cierre, y convocar a las instancias necesarias hasta cubrir las vacantes requeridas para garantizar la continuidad pedagógica en los niveles primario y secundario.

Dar respuesta a los pedidos de cobertura elevados por el SIDCA, incorporar los cargos vacantes en las próximas asambleas e informar por escrito el estado de cada pedido y los motivos de cualquier demora.

Convocar, a la brevedad, a una reunión con el sindicato y las áreas responsables para explicar por qué las vacantes siguen sin ofrecerse, revisar el funcionamiento del sistema informático de cobertura y acordar las medidas correctivas correspondientes.

La presentación concluye con el pedido de una pronta respuesta y lleva la firma de Sergio Andrés Guillamondegui, en su carácter de secretario general del Sindicato de Docentes de Catamarca. Además, se deja constancia de que se adjunta un formulario de denuncia de cargos de nueve fojas.

La intervención de la Defensoría del Pueblo

En una segunda presentación, dirigida al defensor del Pueblo de la provincia de Catamarca, Dalmacio Mera, la entidad gremial solicitó la intervención urgente del organismo ante la falta de cobertura de cargos docentes y directivos en escuelas primarias y secundarias de la provincia.

El sindicato pidió que la Defensoría requiera al Ministerio de Educación y Trabajo la continuidad inmediata de las asambleas y la cobertura efectiva de la totalidad de las vacantes en un plazo de cinco días hábiles administrativos desde su notificación.

En esta nota, el gremio volvió a advertir que desde hace meses denuncia la existencia de cargos originados por jubilaciones que continúan sin cubrirse, pese a los pedidos elevados ante el Ministerio. También sostuvo que se llegó a la última asamblea prevista mientras hay estudiantes que llevan meses sin docente en sus cursos o espacios curriculares.

El planteo incorpora, además, una situación que considera especialmente preocupante: la existencia de escuelas acéfalas porque sus cargos directivos permanecen sin cobertura. Según el escrito, aunque el ciclo lectivo se extienda hasta diciembre, en los cursos afectados se han interrumpido actividades de enseñanza que deberían continuar hasta su finalización.

El SIDCA remarcó que cada jornada de clase perdida profundiza la vulneración del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, advirtió que la falta de conducción compromete la dinámica, la organización cotidiana y el funcionamiento de las escuelas.