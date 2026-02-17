Cómo funciona "Fyrulais", la primera escuela argentina para therians

En medio del creciente furor de la cultura "therian", un fenómeno que consiste en que diferentes grupos de personas se identifican como animales —ya sea un zorro, perro, gato, lobo, entre otros—, se conoció en las últimas horas una iniciativa que amplificó el debate público: la creación de una escuela dedicada específicamente a esta práctica.

La institución se llama "Fyrulais" y se presenta como el primer centro de aprendizaje therian de Argentina. La noticia comenzó a circular a través de un flyer que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un fuerte impacto por la singularidad de su propuesta.

El material promocional anunció formalmente la creación del establecimiento, destacando que su objetivo es brindar formación a quienes deseen profundizar en la experiencia de comportarse como un animal. La difusión del comunicado provocó una ola de reacciones, comentarios y debates en distintas plataformas digitales, donde la iniciativa fue ampliamente compartida.

Una propuesta educativa fuera de lo convencional

Según el flyer difundido, "Fyrulais" pretende enseñar diferentes habilidades vinculadas al mundo no humano. La propuesta incluye clases orientadas a desarrollar conductas y movimientos asociados a animales específicos.

Entre los aspectos destacados, la escuela ofrece:

Clases de caminata adaptadas a la postura y desplazamiento animal.

Entrenamiento en comportamiento acorde a la identidad elegida.

Prácticas de salto.

Técnicas de ladridos.

Además, el panfleto menciona que también se dictarán clases sobre cómo comunicarse a través de sonidos característicos, tales como:

Gruñidos

Aullidos

Otras expresiones típicas de animales

Este detalle, en particular, llamó poderosamente la atención del público y derivó en una intensa "lluvia de comentarios" en redes sociales, donde usuarios reaccionaron al proyecto con sorpresa ante el alcance de la propuesta.

La magnitud de la iniciativa —que ya no se limita a encuentros informales o expresiones individuales, sino que da el paso hacia una estructura organizada de enseñanza— marca un punto de inflexión en la visibilidad del fenómeno en el país.

Un episodio denunciado cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento

En paralelo a la viralización de la escuela "Fyrulais", se conoció un hecho que incrementó la controversia en torno a la cultura "therian". Según el relato de una madre en diálogo con un medio argentino, una niña habría sido mordida por un grupo de jóvenes identificados como "therians".

El episodio ocurrió cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la calle Córdoba, en la mencionada localidad. Allí, de acuerdo con la denuncia, un grupo de "jóvenes therians" habría mantenido un encuentro y violentado a otra persona.

La madre relató lo sucedido con detalles precisos: "Me dijo que con unas máscaras la empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo, ella estaba con pollera".

Según esta versión, la niña inicialmente interpretó la situación como un juego. Sin embargo, el escenario cambió cuando la agresión se concretó.

"Ahí se dio cuenta que no estaban bromeando y ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo. Eran una bandita de tres o cuatro, más o menos", agregó la mujer.

El relato describe que los jóvenes llevaban máscaras, comenzaron a olfatearla y a corretearla antes de morderle el tobillo. El grupo, según la denuncia, estaba compuesto por tres o cuatro personas.

Debate público y tensión social

La coincidencia temporal entre la viralización de la escuela "Fyrulais" y la denuncia del episodio cerca del colegio intensificó la conversación pública sobre el fenómeno "therian" en Argentina.

Por un lado, la apertura del primer centro de aprendizaje therian representa un paso hacia la formalización de una práctica que hasta ahora circulaba principalmente en ámbitos digitales y encuentros informales. Por otro, la denuncia por agresión introduce un elemento de preocupación en torno a los límites del comportamiento en el espacio público.

El impacto en redes sociales fue inmediato. La propuesta educativa generó asombro por su carácter inusual, mientras que el relato de la madre añadió un componente de alarma al debate.

En este contexto, el fenómeno "therian" aparece atravesado por dos dimensiones simultáneas: la consolidación de espacios de enseñanza específicos y la polémica derivada de situaciones denunciadas en la vía pública. Ambos elementos, difundidos con rapidez en el ecosistema digital, configuran una discusión que continúa creciendo y que, por su naturaleza, interpela tanto a la sociedad como a las instituciones involucradas.