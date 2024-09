Cómo hacer deliciosas rapiditas caseras sin TACC

Seguramente te has tentado con unos deliciosos wraps, pero no puedes comer gluten y no sabes como hacer tus rapiditas o masa para tacos sin TACC. En esta nota te contamos una receta para hacer unas rapiditas riquísimas, sin TACC y con dos ingredientes para que puedas guardar y disfrutar cuando quieras.

Pese a que vivimos en el 2024, todavía en muchos mercados, las opciones sin TACC son acotadas y, además, mucho más costosas que cualquier otro producto.

Con esta receta podrás preparar unas rapiditas deliciosas en simples pasos para acompañar como más te guste.

La receta para tus rapiditas caseras sin TACC

Recuerda que para preparar cualquier tipo de receta sin TACC es importante que limpies muy bien la zona donde vas a trabajar antes de comenzar.

Es primordial la limpieza y desinfección cuando elaboras comidas sin TACC para evitar que los elementos y el ambiente no esté contaminado por el gluten.

Una vez que el sitio donde realizarás tus preparaciones sin TACC, es hora de poner manos a la obra.

Ingredientes para tus rapiditas caseras sin TACC:

500 gramos de papa

200 gramos de harina sin gluten. Puedes usar la que más te guste o la que tengas en casa porque todas se adaptan bien a esta receta

Paso a paso para tus rapiditas sin TACC

Primero debes hervir las papas, puedes hacerlo con o sin cáscara y pelarlas una vez que las hayas cocinado.

Luego debes pisar bien hasta tener un puré de papas homogéneo sin nada de grumos.

Si quieres puedes agregarle sal al puré, pero no es necesario, igual son muy ricas y más saludables aún.

Poco a poco, incorporar la harina sin TACC . Recomendamos que vayas de a poco para que no se generen grumos.

. Recomendamos que vayas de a poco para que no se generen grumos. Una vez que ya tengas una masa, espolvorea con un poquito de harina sin TACC tu lugar de trabajo y divide la masa en bollitos. No espolvorees mucha harina porque puedes secar la masa.

tu lugar de trabajo y divide la masa en bollitos. No espolvorees mucha harina porque puedes secar la masa. Las vas a estirar del tamaño que deseas y las vas a llevar a la sartén.

Cocinar de cada lado por 2 o 3 minutos a fuego lento para que no se quemen. Dar vuelta cuando empieces a ver que tiene las típicas burbujitas de las masas para tacos.

Retirar, dejar enfriar y disfrutar.

Cómo puedo rellenar mis rapiditas sin TACC

Hay mil combinaciones exquisitas para que puedas disfrutar de tus rapiditas sin TACC.

Puedes rellenarlas con palta, tomate, huevo y pollo. También con verduras como acelga, trocitos de queso y carne en cubitos.

Además, puedes hacer unas rapiditas para tu media tarde con jamón y queso.

Puedes preparar tus rapiditas sin TACC con dulce de leche, coco y banana.

Y si quieres puedes usarla con preparaciones dulces, como con dulce de leche y bananas.