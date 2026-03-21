Cómo hacer egg sándwich: la receta del desayuno rápido más común en Estados Unidos

El egg sándwich es uno de los desayunos rápidos más populares en Estados Unidos. Se prepara colocando huevo cocido, generalmente frito o revuelto, entre rebanadas de pan o un bagel. A menudo se añade queso, tocino o jamón, creando un sándwich completo y fácil de comer.

Para prepararlo, primero se cocina el huevo al gusto, buscando que quede firme pero jugoso. Mientras tanto, se puede tostar el pan o bagel para aportar textura y sabor adicionales. Este paso permite que el sándwich tenga una base crujiente que contraste con la suavidad del huevo.

Luego se arma el sándwich colocando el huevo sobre la rebanada de pan y agregando los complementos deseados. El queso se coloca encima del huevo caliente para que se derrita ligeramente, y el tocino o jamón se suman para intensificar el sabor.

La combinación de ingredientes puede variar según el gusto, pero la idea principal es mantenerlo rápido, nutritivo y fácil de comer. Gracias a esta versatilidad, cada persona puede personalizar su egg sándwich sin complicaciones.

Finalmente, el sándwich se sirve caliente, listo para llevar o disfrutar en casa. Su rapidez, sabor y practicidad lo han convertido en un desayuno cotidiano en Estados Unidos, ideal para quienes tienen poco tiempo por la mañana.

Cómo preparar este sándwich

Ingredientes:

1 huevo

2 rebanadas de pan, muffin inglés o bagel

1 rebanada de queso (opcional)

Tocino, jamón o salchicha (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Mantequilla o aceite

Preparación: