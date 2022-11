Cómo queda el calendario de pagos en ANSES por el próximo feriado

El mes de noviembre tendrá un feriado largo debido a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional el próximo domingo 20 que no afecta las fechas de cobro a los beneficiarios de la ANSES, sin embargo el puente turístico del lunes 21 sí provocará modificaciones en la agenda. ¿Cómo queda el calendario pagos?

Tradicionalmente la ANSES no realiza pagos los días sábados ni domingos, por lo que el feriado inamovible del 20 de noviembre no afectará su calendario de pagos. Sin embargo, al instaurarse el lunes 21 como puente turístico, los beneficiarios que deberían cobrar ese día no podrán hacerlo.

Cada vez que hay un feriado en día de semana, la ANSES modifica su calendario de pagos corriendo la fecha unos días antes o unos días después. De esta forma, las fechas de noviembre quedan de esta manera

Calendario de pagos jubilados y pensionados con haberes que no superen $48.729

Documentos terminados en 0: 08 de noviembre

Documentos terminados en 1: 09 de noviembre

Documentos terminados en 2: 10 de noviembre

Documentos terminados en 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 15 de noviembre

Documentos terminados en 6: 16 de noviembre

Documentos terminados en 7: 17 de noviembre

Documentos terminados en 8: 18 de noviembre

FERIADO LUNES 21 DE NOVIEMBRE

Documentos terminados en 9: 22 de noviembre

Calendario de pagos Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0: 08 de noviembre

Documentos terminados en 1: 09 de noviembre

Documentos terminados en 2: 10 de noviembre

Documentos terminados en 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 15 de noviembre

Documentos terminados en 6: 16 de noviembre

Documentos terminados en 7: 17 de noviembre

Documentos terminados en 8: 18 de noviembre

Documentos terminados en 9: 22 de noviembre

Calendario de pagos Asignación por Embarazo