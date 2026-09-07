Cómo reutilizar el café usado del filtro de la cafetera para ahuyentar a las hormigas de la cocina

Después de usar la cafetera, es habitual tirar los restos del café del filtro en la basura. Esto ocurre porque mucha gente desconoce que puede tener una segunda vida antes de ser desechada.

Uno de los usos caseros más comunes es poner el café usado en algunos sectores de la cocina para ahuyentar hormigas.

Cómo usar el café usado para ahuyentar a las hormigas

Una vez preparado el café, hay que retirar los restos que quedaron en el filtro y dejar que se sequen antes de utilizarlos.

Después, se pueden colocar pequeñas cantidades en los lugares donde suelen aparecer las hormigas, como:

Cerca de las ventanas y puertas

y En los rincones de la cocina

Junto a las grietas o pequeños agujeros por donde podrían ingresar

o por donde podrían ingresar Detrás de los electrodomésticos

Cerca de los tachos de basura

En sectores donde se detectó un camino de hormigas

Por qué recomiendan poner café usado en la cocina

El aroma fuerte del café puede ayudar a alterar el rastro que siguen estos insectos y hacer que eviten determinadas zonas. Sin embargo, su efecto puede variar según la especie y la cantidad de hormigas.

Lo ideal es esparcir los restos de café sobre un plato, una bandeja o una superficie limpia y esperar a que se sequen.

Cada cuánto tiempo conviene cambiar el café usado

Como ocurre con otros métodos caseros que dependen de su aroma, el café no mantiene la misma intensidad de manera indefinida.

Para que el olor siga siendo perceptible, conviene revisar el café colocado y reemplazarlo cuando pierda su aroma o se humedezca nuevamente.

De todas maneras, lo más importante es mantener limpia la cocina y guardar correctamente los alimentos para evitar que las hormigas encuentren una fuente de comida.