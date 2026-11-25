Catamarca formó parte del Encuentro de la Pastoral de la Salud del Noroeste Argentino, desarrollado entre el 20 y el 22 de noviembre en el Seminario Metropolitano de Salta, con la participación de agentes pastorales de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

La delegación catamarqueña estuvo integrada por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, quien además se desempeña como presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina; el sacerdote responsable de la Pastoral de la Salud diocesana, padre Daniel Pavón, y miembros de la Pastoral de la diócesis.

La convocatoria fue organizada por la Pastoral de la Salud de la arquidiócesis de Salta y se desarrolló bajo el lema evangélico "Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas". La propuesta estuvo destinada a generar un espacio de formación, intercambio y reflexión para quienes acompañan a personas que atraviesan situaciones de enfermedad, sufrimiento y el final de la vida.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, además de los 50 delegados regionales que participaron formalmente del encuentro, se incorporaron efectivos policiales, docentes y representantes de fundaciones como Manos Abiertas y El Alfarcito. Debido a que las charlas fueron abiertas a la comunidad, la convocatoria alcanzó entre 150 y 180 personas.

La participación de distintos sectores permitió ampliar el alcance de las jornadas más allá de los integrantes de las pastorales de las cuatro provincias. La agenda abordó problemáticas vinculadas con el cuidado de la vida, la atención de personas en situaciones de vulnerabilidad y las herramientas necesarias para acompañar tanto a quienes sufren como a quienes cumplen tareas de asistencia.

Cuidados paliativos y acompañamiento en el final de la vida

La primera jornada, realizada el viernes 20 de noviembre, estuvo dedicada al acompañamiento en el final de la vida y los cuidados paliativos. Las exposiciones estuvieron a cargo de las doctoras Silvina Jorge, Melisa Jorge y Guadalupe Pérez Peralta, junto con la licenciada Verónica Santos.

El tema fue planteado desde una perspectiva que contempló tanto a personas adultas como a niños. Antes del desarrollo de las actividades, la organización había anticipado que se abordarían los cuidados paliativos en ambas etapas de la vida y recordó que recibir este tipo de atención constituye un derecho fundamental en todas las edades.

La inclusión de esta temática en el programa respondió al propósito general del encuentro: brindar formación a quienes acompañan a personas que atraviesan enfermedades, situaciones de sufrimiento y procesos vinculados con el final de la vida.

En ese marco, las exposiciones permitieron incorporar el abordaje de los cuidados paliativos como parte de las herramientas necesarias para asistir a las personas en circunstancias de especial fragilidad. La propuesta contempló las particularidades de la atención de adultos y niños, de acuerdo con lo anticipado por los organizadores.

Prevención del suicidio: comprender para cuidar la vida

El sábado 21, la programación continuó con dos espacios coordinados por la Pastoral de la Esperanza de la arquidiócesis de Tucumán. El primero estuvo dedicado a la suicidiología y propuso abordar algunas aproximaciones al comportamiento suicida, además de reflexionar sobre las respuestas y acciones concretas que pueden desarrollarse para su prevención.

La actividad buscó ofrecer herramientas para comprender una problemática compleja y dolorosa, poniendo el acento en la necesidad de construir respuestas desde la comunidad.

"Comprender este fenómeno tan complejo y doloroso es también una manera de aprender a cuidar la vida y construir esperanza en nuestra comunidad", señalaron los organizadores al presentar la propuesta.

La exposición permitió incorporar la prevención del suicidio dentro de los contenidos de formación de la Pastoral de la Salud, vinculándola con el compromiso de acompañar a las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento. El planteo no se limitó a la comprensión del comportamiento suicida, sino que también contempló la necesidad de generar acciones concretas para su prevención.

Posteriormente, se desarrolló un segundo espacio dedicado al duelo, en el que se trabajaron sus distintos tipos y etapas. La propuesta también incluyó los duelos presentes en la Biblia y el camino para pasar "de una narrativa caótica a una narrativa con sentido de vida".

Salud mental y emociones: quién cuida a quienes cuidan

Durante la tarde del sábado, la licenciada Silvia Rolando estuvo a cargo de una exposición sobre salud mental y emociones. El encuentro fue presentado como una experiencia reflexiva, vivencial y dinámica, organizada alrededor de una pregunta central: "¿Quién cuida al que cuida?".

La propuesta puso el foco en quienes desarrollan tareas de acompañamiento y asistencia, y en la importancia de considerar también sus propias necesidades emocionales y de salud mental.

La pregunta que dio nombre al espacio permitió orientar la reflexión hacia las personas que sostienen cotidianamente el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones difíciles. En ese contexto, la actividad se integró a los objetivos generales de las jornadas, que buscaron brindar herramientas para cuidar la vida y fortalecer las redes de apoyo.

Al finalizar las charlas, muchos de los asistentes permanecieron en el lugar para dialogar con las profesionales. Esos intercambios permitieron avanzar en conversaciones destinadas a proyectar trabajos conjuntos, a partir de los temas abordados durante las exposiciones.

La Santa Misa en la Catedral de Salta marcó el cierre

El encuentro regional concluyó el domingo 22 de noviembre con la celebración de la Santa Misa en la Catedral de Salta. La ceremonia fue presidida por el arzobispo anfitrión, Mons. Mario Cargnello, y concelebrada por el obispo de Catamarca, Mons. Luis Urbanč, junto con los sacerdotes Daniel Pavón, de Catamarca, y Santos Gustiérrez, de Jujuy.

La celebración religiosa puso fin a tres jornadas de actividades que reunieron a representantes de las pastorales de la salud del NOA, integrantes de distintas instituciones y miembros de la comunidad interesados en las temáticas propuestas.

Durante el encuentro, los participantes también acordaron la realización de una nueva convocatoria regional en Tucumán durante 2027. Como fecha tentativa se planteó el mes de octubre y, en caso de que no fuera posible concretarla en ese período, se consideró la alternativa de agosto.

La decisión permitió establecer una próxima instancia de continuidad para el trabajo regional, luego de las jornadas desarrolladas en Salta y de los intercambios mantenidos entre las delegaciones de las cuatro provincias.