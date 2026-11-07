Marcha del Orgullo: una multitud repudió la violencia contra el colectivo trans y reclamó más derechos

La edición número 35 de la Marcha del Orgullo LGBT se desarrolló en la tarde de este sábado con cánticos, banderas, asociaciones y reclamos, bajo el lema "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!", en una concentración que reunió a unos tres millones de personas en el centro porteño.

Durante la jornada, el encuentro se inició con una "previa" musical, de la mano de DJ's, música y una gran feria de artesanos.

La marcha comenzó en la intersección de Lima y avenida Belgrano, donde sobresalía el colorido y el fuerte contenido político en cada mensaje; de hecho, una de las tantas banderas tenía la leyenda que se destacaba entre las demás: "Señor presidente (Milei), esta el la libertad que avanza".

Uno de los reclamos más encendidos de la multitud estuvo vinculado al reciente ataque de unos jóvenes contra un grupo de mujeres trans en los bosques de Palermo, y según denunció María Rachid (presidenta de la Federación Argentina LGBT+), eran más de 100 los agresores, al tiempo que la Justicia inició una investigación de oficio y están buscando testigos.

"Travestis estatales en la calle, reparación histórica es la deuda del Estado. Tenemos derecho a salarios dignos, estabilidad laboral. Javier Milei dictador. Revolución sindical y sexual. Queremos traVajar, no queremos ser más esta humanidad. Lesbicidio nunca más", sostuvo el extenso comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado.