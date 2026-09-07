Los gremios universitarios convocaron a una nueva Marcha Federal y anunciaron un paro para septiembre

Los gremios que representan a docentes y nodocentes de las universidades nacionales resolvieron convocar a una quinta Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre, en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno por los salarios y el financiamiento de las instituciones públicas.

La decisión fue adoptada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, luego del fracaso de la reunión paritaria realizada el 1 de septiembre.

El espacio reúne a FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, FAGDUT y CTERA, en representación de los trabajadores docentes y nodocentes, además de la Federación Universitaria Argentina (FUA) por los estudiantes y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por los rectores.

"Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no puede esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional, llamamos a construir una V Marcha Federal Universitaria", señalaron desde el Frente Sindical.

El cronograma de protestas para septiembre

La movilización de octubre estará precedida por distintas medidas de fuerza durante septiembre, mientras los gremios esperan una nueva instancia de negociación con las autoridades nacionales.

El primer reclamo será un paro nacional universitario el martes 8 de septiembre. Una semana después, el martes 15, se realizará una jornada nacional de clases públicas, bajo la consigna de llevar la universidad a la calle.

El cronograma continuará el 17 de septiembre, con un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a una nueva paritaria docente y nodocente.

Los sindicatos reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios afectados por la inflación, la actualización de las becas Progresar y Belgrano y un mayor presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas.

El rechazo a la propuesta salarial

El Frente Sindical rechazó la propuesta presentada por el Gobierno durante la reunión paritaria del 1 de septiembre. Los gremios consideran que la oferta no permite recuperar la pérdida salarial acumulada y que tampoco cumple con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario ni con la medida cautelar vigente que ordena recomponer los salarios.

Desde la FEDUN señalaron que, de acuerdo con sus cálculos, la recomposición necesaria para recuperar el poder adquisitivo desde noviembre de 2025 alcanza actualmente al 32%, a lo que debería sumarse la inflación correspondiente a junio, julio y agosto.

El reclamo también contempla una suma equivalente al FONID para los docentes preuniversitarios.

Los gremios denuncian pérdida del poder adquisitivo

Según informes técnicos elaborados por el Frente Sindical, los trabajadores universitarios acumulan desde fines de 2023 un deterioro salarial de 102 puntos porcentuales frente a la inflación.

Los sindicatos estiman que esto representa una pérdida real de entre 31,2% y 34%, equivalente, según sus cálculos, a entre cuatro y cinco salarios anuales.

A la discusión salarial se suman los reclamos por el financiamiento de las universidades. Los gremios denuncian demoras en el giro de fondos destinados a gastos de funcionamiento, becas y hospitales universitarios.

La respuesta del Gobierno

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, defendieron la propuesta presentada en la negociación y señalaron que contempla una suba del 6% para el bimestre.

Además, ante el anuncio de nuevas medidas de fuerza, solicitaron que no se altere el normal desarrollo de las actividades académicas.

El conflicto continuará durante septiembre y tendrá como próximo punto de referencia la nueva instancia paritaria prevista para este mes. Si no se alcanza un acuerdo, los gremios avanzarán con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria durante la primera semana de octubre.

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