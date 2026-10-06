¿Cómo va a estar el clima este martes en Catamarca?

Catamarca tendrá un martes caracterizado por la nubosidad variable a lo largo del día, temperaturas que alcanzarán los 30 grados durante la tarde y una probabilidad de precipitaciones de cero y esto se mantendrá por lo menos por hoy, porque se anuncia inestabilidad para los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el día tendrá presencia de viento, que a lo largo de toda la jornada, lo hará desde el Norte y casi sin ráfagas.

Mañana: con nubes y sol

El martes comenzó con una mañana con cielo nublado. En cuanto a la temperatura el SMN pronostica unos 21 grados, mientras que el viento se mantendrá soplando desde el Norte con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La tarde será agradable

El ascenso térmico se hará más marcado durante la tarde, cuando la temperatura llegará a los 30 grados, la máxima prevista para este martes y para lo que resta de esta semana, en la previa del regreso de la inestabilidad.

El cielo continuará mayormente nublado, mientras que el Innombrable seguirá soplando desde la misma dirección, aunque con una intensidad superior a la registrada durante las primeras horas: se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Noche nubladita

Hacia la noche, las condiciones cambiarán levemente y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura descenderá hasta los 24 grados, mientras que el viento volverá a registrar velocidades iguales a la de la hora anterior, manteniendo la dirección predominante que tuvo a lo largo de todo el día.

A esto se sumarán ráfagas, las que van a ir de los 42 a 50 km/h.