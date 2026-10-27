¿Cómo va estar el clima este martes en Catamarca?

Octubre cuenta sus últimos días y se mantienen las condiciones de inestabilidad y escasa presencia de sol. Para confirmarlo, este martes, según el Servicio Meteorológico Nacional tendrá una temperatura mínima de 15 grados, acompañado de la probabilidad de precipitaciones pero solo con chances de concretarse de hasta un 40%. En cuanto al viento irá rotando del sector Noreste al Sur con velocidades moderadas.

Mañana nubosa

El SMN pronostica para la mañana un cielo mayormente nublado y una temperatura de 15 grados. Para ese período no se prevén precipitaciones.

En cuanto al viento, soplará del sector Noreste con una muy leve intensidad. Las velocidades estarán comprendidas entre los 7 y 12 km/h.

Tarde de 23 grados

Durante la tarde de este martes se dará el período más cálido de la jornada, con una temperatura máxima de 23 grados. Sin embargo, el aumento térmico estará acompañado por un cambio en las condiciones del tiempo, debido a la probabilidad de tormentas aisladas. Según el pronóstico, para esta franja horaria el cielo presentará condiciones compatibles con la formación de tormentas, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

El viento cambiará de dirección y pasará a predominar del sector Sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h. De esta manera, esta parte del día combinará temperaturas más elevadas con la posibilidad de precipitaciones.

Tormentas aisladas durante la noche

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante la noche. Para ese período, el pronóstico también anticipa tormentas aisladas pero con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

La temperatura descenderá hasta los 17 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el mismo sector y con la misma intensidad.