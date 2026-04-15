¿Cómo va a estar el clima este miércoles en Catamarca?

El clima en Catamarca ya en mitad de semana estará marcado por la nubosidad variable y periodos de inestabilidad durante la mañana, cuando se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40%. Esto luego de la fuerte tormenta de la noche anterior.

De hecho durante la madrugada, el miércoles comenzó con cielo mayormente nublado, una temperatura de 19 grados y vientos del Sudoeste entre 7 y 12 km/h. Para la mañana, el pronóstico del SMN indica chaparrones, con una temperatura de 22 grados y vientos del Norte de 13 a 22 km/h, en el tramo de mayor chance de precipitaciones de toda la jornada.

Ya en horas de la tarde, el cielo continuará mayormente nublado, aunque con baja probabilidad de lluvias. La temperatura alcanzará la agradable máxima prevista de 26 grados, acompañada por vientos del Sur entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 23 grados, viento del Sudoeste de 7 a 12 km/h y 0% de probabilidad de precipitaciones.

La jornada otoñal no prevé ráfagas de viento para ninguno de los períodos del día.