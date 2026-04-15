La Capital entregó más de 2.200 kits escolares y libros de inglés a los alumnos municipales

En una nueva acción orientada a fortalecer la trayectoria escolar de los estudiantes municipales, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recorrió junto a autoridades educativas las escuelas del sistema comunal para concretar la entrega de más de 2.200 kits escolares y libros de inglés.

La distribución estuvo destinada, por primera vez, a alumnos de todos los niveles del Sistema Educativo Municipal (SEM), alcanzando a estudiantes de las instituciones N°1 "El Principito", N°2 "Juan Oscar Ponferrada" y N°3 "Gustavo Gabriel Levene".

La jornada marcó un nuevo paso dentro de la política educativa municipal, con eje en la igualdad de oportunidades, el acceso a materiales pedagógicos y el acompañamiento a las familias en el inicio del ciclo lectivo 2026.

Kits adaptados a cada etapa

Durante el acto, la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco, remarcó el valor de los materiales entregados y el impacto directo que tienen en la comunidad educativa. "Estos kits representan una ayuda significativa para la economía de las familias y aseguran que cada niño y joven cuente con los útiles necesarios para cursar todo el año escolar", señaló.

La funcionaria destacó que los elementos fueron adaptados a las necesidades de cada etapa educativa, con el objetivo de que cada alumno disponga de herramientas acordes a su formación.

La enseñanza del inglés se consolida

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la entrega integral de libros de inglés, una instancia que las autoridades definieron como un hito dentro del programa iniciado en 2023.

Por primera vez, la propuesta se implementó en todos los niveles obligatorios, consolidando una política de Estado que busca garantizar que el aprendizaje de un segundo idioma sea accesible, gratuito y de alta calidad para todos los alumnos municipales.

Como novedad, este año el programa incorporó al Nivel Inicial, donde niños de salas de 5 años recibieron ejemplares de "Peppa and Pop", especialmente pensados para una primera aproximación al idioma.

En el resto de los niveles, la distribución se organizó de la siguiente manera:

Nivel Inicial: " Peppa and Pop " para salas de 5 años

" " para salas de 5 años Nivel Primario: alumnos de 6° grado recibieron " Fun for Starters "

alumnos de recibieron " " Nivel Secundario: estudiantes de 1° año contarán con "Prepare I" de Cambridge

En el caso del nivel primario, el texto "Fun for Starters" está orientado a la preparación específica de exámenes internacionales, mientras que en secundaria el libro "Prepare I" pone el foco en competencias comunicativas y académicas.

Más de 7.800 libros distribuidos desde 2023

La administradora de Planeamiento e Innovación Educativa, Patricia Lobo, puso en contexto la dimensión alcanzada por la iniciativa desde su puesta en marcha. "Ya superamos los 7.800 libros distribuidos desde el inicio del programa, brindando herramientas fundamentales tanto a estudiantes como a docentes", detalló.

El dato refleja la continuidad sostenida de una política educativa pública, que año tras año amplía cobertura y profundiza el acceso a recursos pedagógicos específicos.

Un ciclo lectivo 2026 con inicio normal

En el marco del desarrollo del ciclo lectivo 2026, las autoridades celebraron la normalidad con la que comenzaron las clases y destacaron especialmente el rol de las familias en el acompañamiento diario de los alumnos.

Blanco subrayó que el trabajo articulado entre hogar y escuela es uno de los pilares del proceso educativo. "La familia es el eje fundamental que sostiene la educación y este trabajo conjunto con el equipo docente garantiza el éxito del proceso de aprendizaje", concluyó.

Acompañaron al intendente durante la jornada la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco; el director de Educación, Néstor Toledo; la administradora de Planeamiento, Patricia Lobo; además de directivos y el equipo técnico del sistema educativo municipal.