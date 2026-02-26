¿Cómo va a estar el tiempo este jueves en Catamarca?

Este jueves se presentará inestable en Catamarca, con probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada y condiciones cambiantes desde la madrugada hasta la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se esperaba que durante la madrugada se dieran chaparrones, mientras se registraba la mínima de 20 grados.

Ya para la mañana el organismo nacional pronostica que continuará la inestabilidad. La temperatura ascenderá a 25 grados, mientras que el viento rotará al Noreste (NE), con intensidades también estimadas entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde se anticipan ya se tormentas aisladas. La temperatura alcanzará la máxima del día, con 30 grados. La probabilidad de precipitación seguirá en un rango medio, con viento ahora del Norte (N) entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el SMN indica tormentas. La temperatura descenderá a 24 grados. El viento volverá a soplar del Noreste (NE), con velocidades de 13 a 22 km/h, y se prevén ráfagas que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.

De esta manera, el jueves se perfila con tiempo inestable, presencia de lluvias intermitentes y un marcado protagonismo del viento hacia el cierre de la jornada.

