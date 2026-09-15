"Compartiendo Saberes": llega una mirada histórica sobre la Catedral y el Camarín de la Virgen

En el marco del ciclo "Compartiendo Saberes 2026", la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, llevará adelante este miércoles 16 de septiembre la cuarta conferencia del año, una propuesta destinada a profundizar el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico, cultural y turístico de San Fernando del Valle de Catamarca.

La actividad tendrá como eje la conferencia "Turismo e historia: evocación sobre la Catedral Basílica de Catamarca y el Camarín de la Virgen", que se desarrollará a partir de las 18 horas en el Complejo Cultural Urbano Girardi. La participación será con entrada libre, aunque se requiere inscripción previa.

La disertación estará a cargo de la Mgter. Gabriela Estela de la Orden, especialista en historia regional y con una extensa trayectoria vinculada al ámbito académico y a la investigación histórica.

La propuesta apunta a acercar a la comunidad y, particularmente, a quienes desarrollan actividades dentro del sector turístico, una mirada histórica sobre uno de los principales referentes patrimoniales y religiosos de la ciudad: la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle y su Camarín de la Virgen.

Desde los orígenes de la devoción mariana

Durante la conferencia, Gabriela de la Orden realizará un recorrido por los orígenes de la devoción mariana en Catamarca, abordando sus primeras expresiones bajo la advocación de la Limpia y Pura Concepción, hasta llegar a su consolidación como devoción a la Virgen del Valle.

Ese proceso será presentado como parte de una presencia que atraviesa y vertebra la historia de la provincia, permitiendo vincular las expresiones de fe con el patrimonio histórico y cultural que se conserva en sus principales espacios religiosos.

El recorrido propuesto permitirá poner la mirada en el valor histórico y cultural de los principales santuarios y templos, con especial atención en la Catedral Basílica. En ese marco, uno de los puntos centrales será profundizar en la historia del Camarín de la Virgen, espacio fundamental dentro del patrimonio religioso y cultural catamarqueño.

La especialista abordará distintos aspectos vinculados con este lugar, entre ellos:

La construcción del Camarín de la Virgen.

Las gestiones impulsadas por el primer obispo de Catamarca, Mons. Bernabé Piedrabuena.

Las benefactoras vinculadas con la obra.

El arquitecto responsable.

Las características del espacio que lo convierten en una pieza fundamental del patrimonio religioso y cultural catamarqueño.

De esta manera, la conferencia buscará recuperar diferentes dimensiones de la historia de la Catedral Basílica y del Camarín, integrándolas dentro de una perspectiva que vincula historia, patrimonio y turismo.

Una especialista con amplia trayectoria

La elección de Gabriela Estela de la Orden como disertante se vincula con su extensa formación y trayectoria en el campo de la historia regional y latinoamericana. De la Orden es Magíster en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía, España, Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Catamarca y Profesora en Historia.

A su formación académica se suma una extensa participación institucional. Es Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de la Historia desde 2016 y ocupa la presidencia de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, institución a la que ingresó en 1997.

Su trayectoria también incluye una importante labor como docente e investigadora del Departamento Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. En esa institución desarrolló actividades vinculadas con la docencia, la gestión, la extensión y la dirección de proyectos de investigación.

A lo largo de su recorrido profesional recibió, además, diversos premios y distinciones, que forman parte de una trayectoria dedicada al estudio y la difusión de la historia.

Historia y formación para fortalecer el turismo

"Compartiendo Saberes 2026" constituye un ciclo de capacitación turística impulsado por la Municipalidad de la Capital, cuyo propósito es generar espacios de encuentro, formación e intercambio con especialistas de distintas disciplinas.

La iniciativa busca poner en circulación conocimientos que permitan comprender, valorar y potenciar los recursos turísticos de la ciudad. En ese marco, la conferencia dedicada a la Catedral Basílica y al Camarín de la Virgen incorpora una perspectiva histórica sobre bienes que forman parte del patrimonio de San Fernando del Valle de Catamarca.

La actividad también está dirigida a quienes trabajan en el sector turístico, ofreciendo herramientas vinculadas con el conocimiento del patrimonio local. La historia de los espacios, los procesos que dieron origen a determinados sitios y las figuras relacionadas con su construcción y consolidación forman parte de los contenidos que se pondrán en consideración durante el encuentro.

La cuarta conferencia del año se presenta así como una nueva instancia del ciclo para generar un espacio de formación e intercambio, tomando como eje un patrimonio estrechamente relacionado con la historia de Catamarca y con la devoción a la Virgen del Valle.

Día, horario e inscripción

La conferencia "Turismo e historia: evocación sobre la Catedral Basílica de Catamarca y el Camarín de la Virgen" se realizará:

Día: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. Horario: 18 horas.

18 horas. Lugar: Complejo Cultural Urbano Girardi.

Complejo Cultural Urbano Girardi. Disertante: Mgter. Gabriela Estela de la Orden.

Mgter. Gabriela Estela de la Orden. Modalidad: entrada libre, con inscripción previa.

entrada libre, con inscripción previa. Actividad: cuarta conferencia del año del ciclo "Compartiendo Saberes 2026".

Las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción mediante el formulario disponible en bit.ly/compartiendosaberes2026.

La propuesta permitirá, de este modo, recuperar desde una mirada histórica los orígenes y la evolución de la devoción mariana en Catamarca, detenerse en la historia de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle y profundizar en las particularidades del Camarín de la Virgen, dentro de una iniciativa que busca fortalecer el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico, cultural y turístico de la ciudad.