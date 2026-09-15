Periodistas turísticos extranjeros recorren los principales destinos de Catamarca

Los principales atractivos culturales y turísticos de Catamarca se convirtieron en escenario de una experiencia destinada a mostrar la identidad de la provincia ante periodistas especializados de distintos países.

Los 20 integrantes del Fampress más largo de la historia del Periodismo Turístico, organizado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), recorrieron este lunes 14 distintos espacios de San Fernando del Valle de Catamarca para conocer algunos de los sitios más representativos de la ciudad y su propuesta turística y cultural.

La iniciativa contó con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y de los municipios de San Fernando del Valle, Tinogasta, El Rodeo y Valle Viejo.

La recorrida permitió presentar diferentes expresiones de la provincia, combinando espacios vinculados con la tecnología, el patrimonio, la producción artesanal, la gastronomía, el deporte y la música. La propuesta buscó mostrar una Catamarca en la que las herramientas de innovación conviven con tradiciones que forman parte de su identidad.

CATA: tecnología para conocer la identidad provincial

La jornada comenzó en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en la histórica Casa de Gobierno. Allí, los visitantes pudieron explorar de manera interactiva distintos aspectos de la riqueza cultural y natural de Catamarca.

A través de salas inmersivas y recursos tecnológicos, los periodistas conocieron contenidos relacionados con los mitos y leyendas de la provincia, piezas arqueológicas, la biodiversidad y el patrimonio minero.

Uno de los espacios está dedicado especialmente a la rodocrosita, piedra nacional argentina extraída en territorio catamarqueño.

La experiencia en CATA permitió acercar a los integrantes de la delegación a distintos elementos de la identidad provincial mediante una propuesta interactiva, incorporando tecnología para presentar contenidos vinculados con la historia, la naturaleza, la cultura y la actividad minera.

El espacio se convirtió así en el primer punto del recorrido y en una síntesis de uno de los ejes que atravesó toda la experiencia: la convivencia entre innovación y patrimonio.

Sabores regionales en el Predio Ferial

El recorrido continuó en el Predio Ferial Catamarca, donde la delegación participó de una experiencia gastronómica en el restaurante "Lo de Lalo", a cargo de Eduardo "Lalo" Bustamante.

La propuesta estuvo centrada en preparaciones tradicionales elaboradas con ingredientes emblemáticos de la cocina regional, entre ellos el maíz, el zapallo y el choclo. La experiencia gastronómica permitió incorporar otro componente fundamental de la identidad catamarqueña: su cocina tradicional. Los productos utilizados en las preparaciones funcionaron como una expresión de la historia y las costumbres de la región.

De esta manera, la visita no se limitó a conocer espacios físicos o patrimoniales, sino que también permitió a los comunicadores acercarse a la provincia a través de sus sabores y de las preparaciones tradicionales.

El patrimonio artesanal de las alfombras

Desde el Predio Ferial, la delegación visitó posteriormente la Fábrica Artesanal de Alfombras, donde los periodistas pudieron observar el proceso completo de elaboración de las reconocidas alfombras catamarqueñas.

La visita permitió conocer las diferentes etapas que conforman esta producción artesanal, desde el diseño sobre papel milimetrado hasta el anudado manual en los telares.

La técnica constituye una expresión del patrimonio artesanal provincial y es preservada desde generaciones ancestrales. El proceso observado por los visitantes permitió poner en primer plano el trabajo manual y el conocimiento transmitido a través del tiempo, mostrando una tradición que continúa formando parte de la identidad de Catamarca.

Entre los elementos destacados del recorrido estuvieron:

El diseño de las alfombras sobre papel milimetrado .

. El anudado manual .

. El trabajo en telares .

. La preservación de una técnica transmitida desde generaciones ancestrales.

La valoración de las alfombras catamarqueñas como parte del patrimonio artesanal de la provincia.

La historia del Poncho como patrimonio cultural

A pocos metros de la fábrica, los periodistas ingresaron al Museo de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde pudieron conocer la historia de la celebración más importante de Catamarca. El museo reúne una colección compuesta por textiles, ponchos, instrumentos, fotografías y distintos objetos que permiten reflejar la evolución de la fiesta.

La celebración, que desde 1967 representa el trabajo de artesanos, músicos, bailarines y comunidades de todo el territorio provincial, fue presentada ante los integrantes de la delegación como otra de las expresiones centrales de la identidad catamarqueña. El recorrido por el museo permitió vincular la historia de la fiesta con quienes participan de ella y con las diferentes expresiones culturales que confluyen en esta celebración.

Así, la artesanía, la música, la danza y las comunidades aparecen integradas en una misma construcción cultural que los periodistas pudieron conocer a través de los objetos y registros reunidos en el museo.

Deporte, Puna y folklore

La agenda también incluyó una visita al Estadio Bicentenario, donde los comunicadores conocieron sus instalaciones deportivas y el trabajo desarrollado por la Dirección Provincial de Rendimiento Deportivo.

En ese espacio pudieron interiorizarse sobre las tareas de evaluación, acompañamiento y preparación integral de atletas catamarqueños. El recorrido continuó luego en la Casa de la Puna y culminó con una noche dedicada al auténtico folklore catamarqueño en la peña Flor de Tusca, ubicada en el Club Social.

La jornada reunió así distintas expresiones de la provincia, desde el deporte y la preparación de atletas hasta la cultura vinculada con la Puna y las manifestaciones musicales tradicionales.

El Rodeo también formó parte de la experiencia

La experiencia turística había comenzado también el domingo con una visita a El Rodeo. Allí, los periodistas recorrieron el Complejo Camino de la Fe y conocieron la imagen de la Virgen del Valle emplazada en las montañas.

El recorrido continuó con una visita a la bodega Michango, donde los integrantes de la delegación pudieron conocer otro espacio vinculado con la producción provincial.

La jornada incluyó además una cena especial en el restaurante Huellas, ubicado próximo a habilitarse en el centro de la ciudad. La combinación de estos espacios permitió ampliar la mirada sobre la oferta turística de Catamarca, incorporando al recorrido propuestas vinculadas con la fe, el paisaje, la producción y la gastronomía.