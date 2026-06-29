Comunicadores de María rindieron homenaje a los padres en la Catedral

En la tarde del sábado 27 de junio, el grupo de voluntarios Comunicadores de María, que presta servicio en el Santuario Catedral, llevó adelante un homenaje especial con motivo del Día del Padre, desarrollando una propuesta centrada en la oración, la celebración litúrgica y el reconocimiento a quienes desempeñan la misión de ser padres y, al mismo tiempo, servidores de la comunidad.

La actividad se realizó a los pies de Nuestra Madre del Valle, en un ambiente de recogimiento y participación, convocando a quienes se sumaron para compartir un momento de fe especialmente dedicado a los padres. La iniciativa estuvo orientada a destacar el valor de la paternidad desde una dimensión espiritual y comunitaria, integrando distintos gestos simbólicos que acompañaron toda la celebración.

El inicio de la jornada en el Camarín de la Virgen

El homenaje comenzó en el Camarín de la Virgen, donde los participantes fueron recibidos con una cálida bienvenida. En ese primer momento se realizó la entrega de rosarios y denarios, elementos que acompañaron el desarrollo de la jornada y que dieron inicio a un itinerario de oración compartida.

Frente a la imagen de Nuestra Madre del Valle, los presentes rezaron el Santo Rosario, generando un espacio de reflexión y recogimiento antes de continuar con el programa previsto.

Concluido ese momento de oración mariana, los participantes se trasladaron hasta el altar mayor, donde se celebró la Santa Misa, presidida por el padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral.

Durante la celebración litúrgica, los asistentes asumieron un papel activo en distintos momentos de la ceremonia. La participación de la comunidad se manifestó tanto en la proclamación de la Palabra como en el momento de presentar las ofrendas, fortaleciendo el sentido de comunión que caracterizó toda la jornada.

Un reconocimiento al servicio y a la vocación de ser padres

Además del aspecto litúrgico, la jornada estuvo marcada por un reconocimiento dirigido a quienes desempeñan una doble misión dentro de la comunidad. Los organizadores explicaron que el homenaje estuvo destinado a tres entidades que diariamente desarrollan tareas de servicio, al tiempo que ejercen su rol como padres.

Según expresaron los integrantes de Comunicadores de María: "Hemos homenajeado a tres entidades: voluntarios del Santuario, policías y del área de sanidad, por su doble rol de padres y servidores de la comunidad."

De este modo, el reconocimiento puso en valor el compromiso cotidiano de quienes, además de sus responsabilidades familiares, cumplen funciones de servicio en distintos ámbitos de la sociedad.

Un recuerdo especial para los padres fallecidos

Uno de los momentos de mayor significado espiritual estuvo dedicado a la memoria de los padres fallecidos. Con ese propósito, los organizadores prepararon un altarcito conmemorativo, donde fueron colocadas fotografías de quienes ya no están físicamente. Cada imagen fue iluminada con una luz, gesto que buscó expresar el carácter espiritual del homenaje y mantener presente el recuerdo de los seres queridos.

Los responsables de la organización señalaron que este espacio fue pensado "para darle un sentido espiritual", permitiendo que la celebración también incluyera un momento de memoria y oración por quienes partieron.

Una cartelera para destacar el aporte de cada voluntario

Como parte de las actividades preparadas para la ocasión, también se elaboró una cartelera con el nombre de cada papá voluntario que integra el Santuario.

La propuesta tuvo un fuerte contenido simbólico. Los organizadores explicaron que cada nombre fue representado como un ladrillito, destacando que cada uno de ellos constituye una parte fundamental del crecimiento de la comunidad.

En ese sentido, manifestaron: "Preparamos una cartelera con el nombre de cada papá voluntario, donde resaltamos que cada ladrillito es cada uno de ellos que forma parte importante del crecimiento del Santuario."

La imagen elegida buscó representar el aporte individual de cada voluntario dentro de una construcción colectiva, resaltando el compromiso y la dedicación de quienes colaboran permanentemente con la vida del Santuario Catedral.