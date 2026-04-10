Con la Bajada de la Sagrada Imagen, Catamarca inicia mañana las Fiestas de la Virgen del Valle

Este sábado 11 de abril, a las 18.00, se concretará uno de los momentos más esperados de esta época del años por los fieles catamarqueños: la Bajada de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Valle, desde el Camarín hasta el Presbiterio, ceremonia con la que quedará formalmente iniciado el Septenario en honor de la Virgen del Valle.

La celebración se enmarca en dos acontecimientos de profunda significación religiosa para la diócesis: el 135° Aniversario de la Coronación Pontificia y el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú. En este contexto, la ceremonia volverá a reunir a la comunidad católica en torno a una de las expresiones de fe más tradicionales y convocantes de Catamarca.

La Bajada será presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y contará con la participación de sacerdotes de la diócesis, fieles devotos y peregrinos, quienes acompañarán el inicio de estas jornadas marianas.

Un Septenario centrado en la fe, la unidad y la paz

Para esta edición, el tema general propuesto para la reflexión espiritual será: "Madre de Dios, modelo de fe, figura sinodal que llama a la unidad", una consigna que orientará cada una de las jornadas del Septenario. A su vez, el lema que animará las celebraciones fue definido como: "Con María y el Beato Esquiú, mensajeros de la paz", vinculando la devoción mariana con la figura del beato catamarqueño en el marco del Año Jubilar Diocesano.

La propuesta espiritual no se limitará al acto litúrgico inicial. Tras la ceremonia de la Bajada se desarrollará un momento especial de oración por la paz del mundo, en respuesta al pedido del Papa León y en comunión con la Iglesia en Argentina, que acompaña esta intención particular.

La jornada de oración se extenderá también después de la Misa de las 20.00 y hasta las 23.00, prolongando así un espacio de recogimiento y súplica comunitaria en un contexto especialmente dedicado a la paz.

Domingo de la Misericordia

Dentro del cronograma previsto, también se dispuso un espacio especial para el sacramento de la Reconciliación, teniendo en cuenta que el domingo 12 se celebrará el Domingo de la Misericordia.

Por este motivo, desde las 19.00, varios sacerdotes estarán disponibles para recibir a los fieles que deseen acercarse al sacramento de la confesión.

La articulación de estos espacios refuerza el carácter profundamente espiritual de la jornada inaugural del Septenario.

El homenaje de los medios de comunicación

En esta primera jornada de las festividades marianas, tendrá lugar además el tradicional homenaje de los Medios de Comunicación Social, con participación de medios estatales, privados y eclesiales, junto con la Pastoral Diocesana de Comunicación Social.

El reconocimiento se realizará durante la Santa Misa de las 20.00, que también será presidida por Mons. Luis Urbanč. Desde la organización se extendió la invitación a todos los alumbrantes para que participen de esta celebración junto a sus familias, sumándose a una jornada que combina liturgia, oración y expresión comunitaria de la fe.

Cómo seguir la transmisión

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la organización informó que tanto la ceremonia de la Bajada, como el momento de oración por la paz y la Santa Misa, podrán seguirse a través de las redes sociales del Santuario Catedral y de Prensa del Obispado.

Las transmisiones estarán disponibles en:

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De esta manera, la apertura del Septenario en honor de la Virgen del Valle podrá ser acompañada también de forma virtual, permitiendo que fieles, devotos y peregrinos se unan desde distintos lugares a una de las celebraciones más significativas del calendario religioso catamarqueño.