Con presencia catamarqueña, comienza el III Congreso Académico Beato Esquiú

Con participación de representantes de Catamarca, este miércoles 15 de julio comienza en Tarija, Bolivia, la primera sesión del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, organizado en el marco del Bicentenario del nacimiento del fraile franciscano catamarqueño.

El encuentro cuenta con el respaldo conjunto de la Provincia Misionera San Antonio en Bolivia, el Centro Eclesial de Documentación, la Diócesis de Catamarca, la Provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, la Casa de la Cultura de Tarija, la Sociedad de Geografía e Historia de Tarija, además de los Gobiernos Autónomos Departamental de Tarija y Municipal de Padcaya.

El congreso constituye un espacio de reflexión académica dedicado a la figura del Beato Mamerto Esquiú y reúne a especialistas, investigadores y representantes de distintas instituciones vinculadas con el estudio de su vida, su pensamiento y su legado.

Un congreso itinerante

El III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú se desarrolla bajo un formato itinerante que recorre lugares estrechamente relacionados con la trayectoria del religioso catamarqueño. Las sedes previstas para esta edición son:

Tarija , en Bolivia.

, en Bolivia. Catamarca , Argentina.

, Argentina. Salta , Argentina.

, Argentina. Córdoba, Argentina.

La modalidad de participación es híbrida, combinando actividades presenciales en cada una de las sedes con la posibilidad de participación virtual, de acuerdo con la organización específica de cada encuentro.

Además de las conferencias académicas, el programa contempla diversas actividades culturales, religiosas y celebraciones que acompañan el desarrollo del congreso.

La apertura y las conferencias

La sesión inaugural de este miércoles comenzará a las 9:30. Posteriormente, a las 10:15, el P. Oscar Tapia, de la Diócesis de Catamarca, ofrecerá la conferencia titulada "La polifacética personalidad y obra de Mamerto Esquiú", centrada en distintos aspectos de la trayectoria del fraile franciscano.

La programación continuará a las 11:20, cuando Fray Pablo Reartes OFM expondrá sobre "Fray Mamerto Esquiú, Apóstol y ciudadano, periodista y legislador, en comunión con la Iglesia".

Más tarde, a las 12:00, el Dr. Manuel Gómez brindará la conferencia "Saberes franciscanos en la vida de fray Esquiú". La jornada concluirá a las 19:00 con la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Francisco de Tarija, donde la parte musical estará a cargo de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, interpretada por Los del Sur y la Orquesta Juvenil.

La agenda prevista para el jueves

Las actividades continuarán el jueves 16 con una programación que combinará visitas, espacios de formación y presentaciones editoriales. A las 8:30 se realizará la actividad denominada "Ruta de Esquiú en Tarija", que comprenderá una visita a los lugares donde predicó Fray Mamerto Esquiú.

Posteriormente, a las 10:00, en el Santuario de la Virgen de Chaguaya, se desarrollará un Taller de Turismo Religioso. El programa incluye dos exposiciones:

Tema 1: "Marco conceptual, desafíos actuales y potencial del turismo religioso", a cargo del Dr. Manuel Gómez .

"Marco conceptual, desafíos actuales y potencial del turismo religioso", a cargo del . Tema 2: "Experiencias de turismo religioso en Catamarca y Argentina en torno a la figura del Beato Mamerto Esquiú", presentado por el P. Oscar Tapia, de la Diócesis de Catamarca, y el P. Eduardo Pablo Reartes, OFM, de la Provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, Argentina.

La agenda continuará a las 13:00 con actividades en Valle de la Concepción y a las 15:30 en Lazareto.

A las 18:00 se llevará a cabo la presentación del libro "Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia" (2025), editado por Gómez, Cantó y Nicola, publicado por la Editorial Universidad Católica de Córdoba, en un acto que tendrá lugar en el Centro Eclesial de Documentación (CED).

La clausura de la jornada está prevista para las 19:00.

Camargo será escenario de las actividades del viernes

El viernes 17 las actividades se trasladarán a Camargo. La programación comenzará a las 8:00 con la salida hacia esa localidad para realizar una visita a las bodegas históricas Cinti.

A las 18:30 volverá a presentarse el libro "Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia" (2025), esta vez en la Capilla histórica "La Torre", en Camargo. Finalmente, a las 19:00, se celebrará la Misa de cierre de la primera sesión del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú 2026, también en la Capilla histórica "La Torre".

El cierre de la primera etapa

Las actividades previstas para el sábado 18 comenzarán a las 9:00 con una visita al Oratorio del Justo Juez y posteriormente a la Iglesia de Camargo.

Con esta programación concluirá la primera sesión del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, una iniciativa que forma parte de las actividades organizadas por el Bicentenario del nacimiento del beato catamarqueño y que continuará desarrollándose en otras sedes vinculadas con su vida y su obra.

El encuentro reúne a instituciones académicas, eclesiásticas y gubernamentales de Bolivia y Argentina en un espacio destinado a profundizar el estudio del pensamiento, la trayectoria y el legado de Fray Mamerto Esquiú, mediante conferencias, celebraciones litúrgicas, presentaciones editoriales, recorridos históricos y actividades orientadas a fortalecer el conocimiento de una figura central de la historia religiosa y cultural de Catamarca y de la región.