Catamarca dirá presente en la primera edición de República Folklore en Buenos Aires

Catamarca participará de la primera edición de República Folklore, un festival que se realizará los días 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, y que reunirá a destacados referentes de la música popular argentina junto con propuestas culturales, gastronómicas y turísticas de distintas provincias.

La presencia catamarqueña se concretará a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, que dispondrá de un espacio de promoción en el denominado Paseo de las Provincias. Allí se presentará una propuesta integral destinada a mostrar diferentes expresiones de la identidad provincial, combinando artesanías, textiles, gastronomía regional, juegos tradicionales y actividades participativas.

La iniciativa buscará acercar al público porteño y a los visitantes de otras provincias una muestra de los atractivos turísticos y culturales de Catamarca. La participación no estará limitada a la exhibición de productos, sino que también incluirá experiencias para que quienes recorran el espacio puedan conocer los procesos artesanales, degustar sabores regionales y participar de actividades vinculadas con las tradiciones populares.

El stand estará identificado con la marca Visit Catamarca y el lema "El secreto mejor guardado". Su diseño fue pensado como un espacio abierto, que permitirá a los visitantes ingresar y recorrer las distintas propuestas desde diferentes sectores.

Además de las actividades presenciales, el lugar contará con una pantalla que exhibirá contenidos audiovisuales sobre el patrimonio cultural de la provincia. Los visitantes también podrán recibir información acerca de los destinos y las experiencias turísticas que ofrece Catamarca, en una propuesta que integrará promoción territorial y difusión de su identidad.

Artesanías y textiles: el trabajo catamarqueño como protagonista

Uno de los componentes centrales de la participación provincial será la exhibición de artesanías y textiles, con la presencia del Mercado Artesanal y la Fábrica de Alfombras. Ambos espacios permitirán mostrar parte de la producción tradicional catamarqueña y poner en valor el trabajo de quienes mantienen vigentes los conocimientos y las técnicas vinculadas con estas actividades.

A esa propuesta se sumará el emprendimiento Rua Chaky, de Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, reconocidos por ser los creadores del Poncho Bandera. Los artesanos viajarán con su telar criollo para realizar demostraciones de tejido en vivo y compartir con el público las distintas instancias del proceso de elaboración de sus piezas.

La posibilidad de observar el trabajo directamente en el telar permitirá que los visitantes conozcan cómo se desarrollan las tareas artesanales y se acerquen a una producción que forma parte de la identidad cultural de Catamarca.

La presencia de Baigorria y Carrasco tendrá, además, un atractivo especial por la repercusión nacional que alcanzó el Poncho Bandera. Esta pieza volvió a cobrar notoriedad cuando Soledad Pastorutti la lució durante el homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental y también durante la vigilia de la misa del papa León XIV en Palermo.

Realizada en Catamarca, la prenda se convirtió en una referencia del trabajo textil provincial y permitió proyectar la identidad artesanal de Belén hacia una audiencia nacional. Su exhibición y la demostración de tejido en vivo ofrecerán una oportunidad para acercar al público el trabajo de sus creadores y el proceso artesanal que hay detrás de una pieza que obtuvo una amplia repercusión.

Degustaciones, alfajores y juegos tradicionales

La gastronomía regional también tendrá un lugar destacado dentro del espacio catamarqueño. Durante las dos jornadas se ofrecerán degustaciones de vinos catamarqueños, dulces, confituras y otros productos regionales, con el propósito de acercar a los visitantes algunos de los sabores característicos de la provincia.

En ese mismo sector participará la Fábrica de Alfajores El Rodeo, que presentará sus productos y sumará una propuesta recreativa para el público: una máquina de pinzas que permitirá participar de un juego con la posibilidad de ganar alfajores.

La iniciativa combinará la promoción gastronómica con una actividad participativa, incorporando una experiencia lúdica a la presentación de los productos catamarqueños.

También se desarrollarán distintas activaciones relacionadas con las tradiciones populares. Los visitantes podrán participar de juegos tradicionales como:

Balero.

Rayuela.

Sapo.

Otras propuestas recreativas vinculadas con la cultura popular.

Estas actividades estarán disponibles durante las dos jornadas y buscarán generar espacios de participación e intercambio, para que el público no solamente observe las expresiones culturales de la provincia, sino que también pueda compartir experiencias relacionadas con sus costumbres.

De esta manera, el stand combinará la exposición de productos artesanales y gastronómicos con demostraciones, juegos y propuestas destinadas a diferentes edades.

Carafea representará a Catamarca en uno de los escenarios

La participación provincial también tendrá presencia en la programación musical de República Folklore. Carafea será el grupo encargado de representar a Catamarca sobre uno de los escenarios del festival.

La presentación está prevista para el domingo 22 de noviembre a las 20 horas, en el escenario Personal. Su actuación incorporará música catamarqueña a una programación que reunirá a artistas consagrados y nuevas expresiones del folklore argentino.

La presencia de Carafea permitirá que la representación de la provincia trascienda el espacio institucional del Paseo de las Provincias y llegue también a los escenarios principales de la propuesta musical.

Así, la participación catamarqueña tendrá dos dimensiones complementarias: por un lado, la promoción de sus atractivos turísticos, su producción artesanal y sus sabores; por otro, la difusión de sus expresiones musicales dentro de un festival que reunirá distintas generaciones y estilos de la música popular argentina.

República Folklore: cuatro escenarios y más de 50 artistas

La primera edición de República Folklore se desarrollará en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires durante dos jornadas, con una programación que combinará música en vivo, peñas, espacios de baile, gastronomía y actividades culturales.

El festival funcionará de 13 a 1, con cuatro escenarios en simultáneo y la participación de más de 50 artistas de distintos puntos del país.

La grilla incluirá figuras de amplia trayectoria y convocatoria dentro de la música popular argentina. Entre los nombres anunciados se encuentran:

Abel Pintos.

Soledad Pastorutti.

El Chaqueño Palavecino.

Los Nocheros.

Los Manseros Santiagueños.

Los Tekis.

Jorge Rojas.

Sergio Galleguillo.

Peteco Carabajal.

Teresa Parodi.

Ahyre.

Maggie Cullen.

También formará parte de la programación Cazzu, dentro de una propuesta que busca reunir distintas generaciones y expresiones de la música popular argentina.

La diversidad de artistas y escenarios será uno de los componentes centrales del encuentro, que no estará limitado a los espectáculos musicales, sino que ofrecerá diferentes espacios para disfrutar de las tradiciones y participar de actividades culturales.