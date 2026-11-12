La Virgen del Valle recorrió una escuela secundaria y dependencias municipales

La imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle continúa recorriendo instituciones educativas y dependencias públicas de Catamarca como parte de las actividades preparatorias para las próximas fiestas marianas, cuyo inicio está previsto para el 29 de noviembre. En la mañana de este jueves 12 de noviembre, la Sagrada Imagen llegó a la Escuela Secundaria N° 89, ubicada en el barrio 920 Viviendas, donde fue recibida por directivos, docentes, alumnos y demás integrantes de la comunidad educativa.

La llegada de la Madre Morena estuvo marcada por un clima de respeto y devoción. Las autoridades y el personal de la institución participaron de la recepción y acompañaron el ingreso de la imagen, que fue ubicada en un altar especialmente preparado para esta ocasión.

Una vez instalada en el lugar dispuesto para su visita, se desarrolló un momento de oración a cargo del padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral. El sacerdote invitó a los presentes a participar de la novena en honor de la Inmaculada Concepción del Valle y aprovechó el encuentro para transmitir un mensaje de fe, acercamiento y oración comunitaria.

Durante su intervención, convocó a los integrantes de la escuela a aprovechar la presencia de la Virgen para expresar sus intenciones personales y familiares, pedir por quienes necesitan de Dios y acercarse a recibir su gracia.

"Que en este día en que tenemos la presencia del Virgen aquí, puedan rezar, acercarse a tomar gracia y pedir por ustedes, sus familias y por aquellos que tanto necesitan de Dios, porque la Virgen nos lleva a Dios", expresó el padre Roldán.

La invitación estuvo dirigida a toda la comunidad educativa, con especial atención a la posibilidad de que cada persona encuentre en este encuentro un espacio para la oración y para compartir sus necesidades y preocupaciones.

El mensaje sobre la maternidad de María

En otro momento de la celebración, el padre Leandro Roldán reflexionó sobre la maternidad de María y el significado de su presencia para los catamarqueños. En su mensaje, destacó las distintas formas de amparo y acompañamiento que los fieles encuentran en la figura de la Madre de Jesús.

"En la Madre nos refugiamos, en Ella encontramos consuelo, amor, bondad, cariño, amparo. Y los catamarqueños tenemos la gracia de tenerla aquí en su advocación del Valle", manifestó.

A partir de esa reflexión, exhortó a los presentes a recurrir a la Virgen y confiar en su protección, al recordar que su presencia ha sido asociada con numerosas bendiciones. El sacerdote también destacó la importancia de sostener la oración y el vínculo espiritual con la Madre del Valle, especialmente en el marco de las actividades que anticipan las celebraciones marianas de noviembre y diciembre.

La visita permitió que estudiantes, docentes y directivos compartieran un momento de encuentro religioso dentro del ámbito escolar, con la imagen peregrina como centro de la jornada.

Cartitas con intenciones y una invitación a rezar

Por su parte, el profesor Luis Carrizo agradeció la presencia de la Virgen del Valle en la institución e invitó especialmente a los estudiantes a participar de una propuesta vinculada con la oración y la expresión de sus intenciones personales.

El docente les propuso confeccionar pequeñas cartas en las que puedan escribir aquello que desean pedir o compartir con la Madre Morena. La iniciativa contempla que, al momento de entregar cada carta, los alumnos recen un Ave María. De esta manera, la visita incorporó una actividad destinada a promover la participación de los jóvenes y ofrecerles un espacio para expresar sus pedidos, preocupaciones y deseos mediante un gesto sencillo de fe.

La Sagrada Imagen permanecerá en la Escuela Secundaria N° 89 hasta horas de la tarde, por lo que la comunidad educativa contará con tiempo para acercarse al altar preparado especialmente para recibirla.

La Virgen Morenita también visitó Contaduría municipal

La recorrida de este jueves incluyó también las instalaciones donde funciona la Dirección de Contaduría de la Municipalidad de la Capital. Durante la mañana, la Virgen Morenita llegó a esa dependencia municipal y fue recibida por sus autoridades y trabajadores en un clima festivo, acompañado por cantos y expresiones de alegría.

El encargado de trasladar la Sagrada Imagen hasta el lugar fue el padre Ángel Nieva, quien posteriormente guió el momento de oración compartido por los presentes.

Las autoridades y el personal participaron de la celebración, que continuó con la bendición impartida por el sacerdote. Luego, los asistentes alabaron juntos a la Virgen mediante el canto, en una jornada que permitió trasladar el encuentro religioso al ámbito de trabajo municipal.

La recepción estuvo marcada por las muestras de devoción de quienes se encontraban en la dependencia y que pudieron participar de la oración comunitaria junto a la imagen peregrina.

Los anfitriones tendrán la presencia de la Ilustre visitante hasta horas del mediodía, de acuerdo con el cronograma previsto para esta jornada.

Cómo continúa el recorrido de este jueves

Las actividades de la imagen peregrina no finalizarán con las visitas realizadas durante la mañana. El cronograma establecido para este jueves 12 de noviembre contempla otros dos destinos, con horarios diferenciados para recibir a la Madre del Valle.

La agenda prevista para la tarde incluye:

Instituto Médico Privado: de 14:00 a 19:00.

Centro Ex Combatientes de Malvinas: de 16:30 a 19:30.

Estos espacios se suman al recorrido de la Virgen por instituciones y organismos públicos, en el marco de la preparación para las fiestas marianas que comenzarán el próximo 29 de noviembre.

El cronograma de visitas para el viernes

La programación continuará este viernes 13 de noviembre con nuevas visitas institucionales. En esta oportunidad, la imagen peregrina llegará a dos espacios incluidos en la agenda de actividades.

Los horarios previstos son los siguientes:

Escuela Especial San Francisco de Asís: de 8:00 a 12:30.

Hogar Padre Camilo: de 9:00 a 17:30.

La continuidad de estas visitas permitirá que distintas comunidades educativas, trabajadores y personas vinculadas con las instituciones puedan recibir a la Sagrada Imagen y participar de los momentos de oración y encuentro.